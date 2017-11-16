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Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
07:40 16.11.2017 |
Картина Леонарда да Винчи "Спаситель мира" продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450312500 долларов США.
Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке.
Предыдущий ценовой рекорд был поставлен два года назад также на торгах Christie's в Нью-Йорке, когда картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" была куплена бывшим премьер-министром Катара Хамадом Аль Тани за 179 млн долларов.
Выигрышная ставка на аукционе составила 400 млн долларов США, но вместе с комиссионными сборами Christie's покупатель заплатит за работу более 450 млн долларов.
Покупатель участвовал в аукционе по телефону и предпочел сохранить анонимность. Торги продолжались 20 минут, а стартовая ставка на шедевр была 100 млн долларов.
Да Винчи умер в 1519 году и считается, что сохранилось меньше 20 его живописных работ. Лишь одна из них все это время находилась в частных коллекциях - "Спаситель мира", написанный, скорее всего, после 1505 года.
На картине Христос, одетый в голубой хитон, перехваченный лентой с золотым орнаментом, благословляет правой рукой, а в левой держит прозрачную сферу - символ мироздания.
Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I.
История продаж картины началась в 1958 году, когда она была продана на аукционе в Лондоне за 60 долларов США, так как считалась работой одного из последователей Да Винчи, а не его собственным творением.
Ее история в последующие несколько десятилетий изучена мало. Лишь в 2005 году картина вновь появилась на рынке и вызвала огромный интерес как "потерянный Леонардо".
В 2013 году российский миллиардер, владельц футбольного клуба Monaco Дмитрий Рыболовлев приобрел картину частным образом за 127,5 млн долларов.
Сейчас семейный траст Рыболовлева выставил картину на торгах в Нью-Йорке.
Корреспондент Би-би-си по вопросам искусства Винсент Дауд говорит, что и сейчас у некоторых экспертов остаются сомнения в авторстве картины.
Но Christie's настаивает, что картина является подлинником и выставила ее как "величайшее художественное открытие ХХ века".
Один критик описал поверхность картины как "инертную, лакированную, тусклую, вычищенную и перекрашенную так много раз, что она выглядит одновременно новой и старой".
Картина подверглась серьезной реставрации. Ее основа из ореховой панели была пробуравлена червями, также, по всей видимости, картину разделяли на две части, а соединение их заново в единое целое привело к царапинам.
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