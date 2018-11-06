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Еврокомиссия не пойдет с Италией на сделку по госбюджету
22:30 05.11.2018 |
Еврокомиссия потребовала от Италии представить проект бюджета на 2019 год, соответствующий нормам ЕС. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил комиссар Евросоюза по экономике Пьер Московиси на встрече с министрами финансов стран еврозоны.
"Ошибочно" полагать, что Брюссель пойдет с Римом на "своего рода сделку", чтобы урегулировать этот конфликт, подчеркнул еврокомиссар.
"Нет, это не обсуждается, мы не ведем переговоры. Правила есть правила, их необходимо уважать", - добавил Московиси.
У Рима есть время до 13 ноября
В конце октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год. Рим запланировал дефицит в размере 2,4 процента от ВВП. Только таким образом правительственная коалиция из правых радикалов и популистов, по собственному признанию, сможет профинансировать выполнение предвыборных обещаний. Однако, по нормам ЕС, дефицит не должен превышать 2 процентов от ВВП страны.
Теперь до 13 ноября итальянские власти по требованию Брюсселя должны представить обновленный вариант сметы. В противном случае европейское сообщество запустит в отношении Рима процедуры, связанные с избыточным дефицитом и чреватые высокими штрафами.
Руководство ЕС считает, что политика нового правительства Италии, решившего отказаться от прежнего курса экономии финансовых средств и консолидации бюджета, угрожает финансовой стабильности в еврозоне и во всем Европейском Союзе. Критики итальянского правительства напоминают, что государственная задолженность Италии уже составляет 2,3 триллиона евро или 130 процентов от ВВП страны. Это второй по величине долговой показатель в еврозоне после Греции.
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