Помпео перечислил страны, получившие исключения из иранских санкций

Вашингтон вывел ряд стран из-под действия санкций в отношении Тегерана, разрешив этим государствам в течение предстоящих 180 дней продолжать закупки иранской нефти. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.

В перечень были включены Индия, Греция, Италия, Япония, Турция, Южная Корея, Китай и Тайвань, который КНР считает своей территорией.

При этом, по словам Помпео, свыше 20 стран уже сократили нефтяной импорт из Ирана, снизив объемы закупок более чем на один млн баррелей в день.

Пострадали нефтедобывающая и банковская отрасли

Американские ограничительные меры направлены в первую очередь против нефтедобывающей и банковской отраслей: Вашингтон запрещает закупать иранскую нефть и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме того, этот пакет штрафных мер распространяется на судоходство и судостроение.

Как поясняют в Минфине США, санкции коснулись авиаперевозчика Iran Air, государственной судоходной компании IRISL, 50 иранских банков и их филиалов. В общей сложности эти меры распространяются на более чем 700 физических и юридических лиц. Их активы должны быть заблокированы.

Наконец, 5 ноября стало известно, что международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT "приостановила доступ некоторых иранских банков" к своим сервисам. "Этот шаг, хотя и вызывающий сожаление, был предпринят в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы", - говорится в заявлении базирующейся в Бельгии системы SWIFT.