Финансовые новости
- |
- 05.11.18
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Помпео перечислил страны, получившие исключения из иранских санкций
18:26 05.11.2018 |
Вашингтон вывел ряд стран из-под действия санкций в отношении Тегерана, разрешив этим государствам в течение предстоящих 180 дней продолжать закупки иранской нефти. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.
В перечень были включены Индия, Греция, Италия, Япония, Турция, Южная Корея, Китай и Тайвань, который КНР считает своей территорией.
При этом, по словам Помпео, свыше 20 стран уже сократили нефтяной импорт из Ирана, снизив объемы закупок более чем на один млн баррелей в день.
Пострадали нефтедобывающая и банковская отрасли
Американские ограничительные меры направлены в первую очередь против нефтедобывающей и банковской отраслей: Вашингтон запрещает закупать иранскую нефть и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме того, этот пакет штрафных мер распространяется на судоходство и судостроение.
Как поясняют в Минфине США, санкции коснулись авиаперевозчика Iran Air, государственной судоходной компании IRISL, 50 иранских банков и их филиалов. В общей сложности эти меры распространяются на более чем 700 физических и юридических лиц. Их активы должны быть заблокированы.
Наконец, 5 ноября стало известно, что международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT "приостановила доступ некоторых иранских банков" к своим сервисам. "Этот шаг, хотя и вызывающий сожаление, был предпринят в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы", - говорится в заявлении базирующейся в Бельгии системы SWIFT.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство предложило снизить стоимость безналоговых посылок до 100 евро
|Больше, чем Томос. Смогут ли Порошенко и Варфоломей завербовать две трети УПЦ МП
|ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині
|НБУ разрешил физлицам дистанционно открывать счета в банках через BankID
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания SWIFT приостановила доступ ряда банков Ирана к своей системе
|Помпео перечислил страны, получившие исключения из иранских санкций
|Выборы в Грузии. Почему депутаты говорят об угрозе гражданской войны
|Почему так важны промежуточные выборы в Конгресс США
|Франция: перед выборами в Европарламент впервые лидируют ультраправые
|Жена банкира из Азербайджана - первый иностранец, у кого Лондон требует раскрыть источник доходов
Это интересно
|Экран смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro занимает 95 % фронтальной поверхности
|Как планировка офиса влияет на прибыль
|KIA и Hyundai создали солнечные панели для гибридов, электрокаров и машин с ДВС
|Oppo R17 Neo: смартфон с экранным дактилоскопическим сканером
|Honor Magic 2: анонсирован безрамочный смартфон-слайдер с чипом Kirin 980 и шестью камерами
|Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes
|Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра