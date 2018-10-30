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Итальянская экономика стагнирует на фоне бюджетного скандала с Брюсселем
12:59 30.10.2018 |
В III квартале итальянская экономика не изменилась: внутренний спрос и товарооборот не смогли обеспечить рост. По данным Национального статистического бюро ISTAT, темпы роста ВВП после увеличения во втором квартале на 0,2% остались неизменными с июля по сентябрь. По данным ISTAT, "приобретенный рост" в III квартале составил 1%. Это означает, что даже если бы ВВП не менялся в течение трех последних месяцев, за весь 2018 год он все равно вырос бы на 1% по сравнению с 2017 годом.
Результат оказался хуже прогноза аналитиков, опрошенных Reuters. Эксперты ожидали роста в течение квартала на 0,1%, что подняло бы показатель в годовом исчислении до 0,9%.
Рост третьей по размеру экономики еврозоны неуклонно замедляется с начала 2017 года. Результаты III квартала оказались худшими с IV квартала 2014 года.
В этом месяце правительство, сформированное в июне, сократило официальный прогноз на 2018 год до 1,2% против 1,5%, озвученных прошлым кабмином в апреле. Но для того, чтобы достигнуть и этого целевого показателя, итальянская экономика должна будет продемонстрировать активный рост в четвертом квартале.
Правящая коалиция движения "5 звезд" и Лиги Севера представила проект инфляционного бюджета на 2019 год. Такие меры, по словам нового итальянского правительства, необходимы для ускорения роста и прекращения хронического застоя в экономике страны, явно сползающей в рецессию.
Однако проект бюджета, предполагающий увеличение дефицита до 2,4% ВВП в 2019 году с 1,8% в этом году, был отклонен на прошлой неделе Европейской комиссией. Ее руководство заявило, что Италия пренебрегает предыдущим обязательством неуклонно снижать дефицит в сторону сбалансированного бюджета и дала Риму три недели, чтобы представить новый бюджет. Итальянское правительство заявило, что не намерено менять свои планы.
ISTAT заявило, что в третьем квартале как внешняя торговля, так и внутренний спрос внесли нулевой вклад в экономический рост страны. При этом бюро, не называя конкретных цифр, сообщило о том, что сфера услуг и сельскохозяйственный сектор продемонстрировали положительную динамику, тогда как спад в промышленности, напротив, тормозил рост отечественной экономики.
Между тем, правительство прогнозирует, что рост ускорится до 1,5% в следующем году за счет увеличения инвестиций, снижения налогов и новой схемы поддержки доходов, которая, по словам руководства страны, позволит увеличить потребительские расходы. Однако Еврокомиссия считает прогноз роста слишком оптимистичным.
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