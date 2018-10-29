Ирландцы проголосовали за отмену уголовного наказания за богохульство

Большинство ирландцев в ходе референдума, прошедшего в пятницу, 26 октября, высказались за исключение понятия богохульства из конституции. Подобную позицию разделили 64,9 процента избирателей. Чуть более 35% выступили против. Участие в референдуме приняли почти 44 процента граждан, обладающих правом голоса. Об этом сообщили ирландские СМИ в воскресенье, 28 октября.

В начале октября участники конференции католических епископов заявили, что не намерены ратовать за "большей частью ненужную" норму. Подобные нормы в других странах нередко используются с целью "оправдания насилия и подавления меньшинств", говорится в заявлении католической церкви.

В соответствии с ирландской конституцией, принятой в 1937 году, наказуемым деянием является "публикация или устное выражение богохульных, подстрекательских или непристойных" материалов. В 2015 году актер и писатель Стивен Фрай в интервью назвал "своенравным, подлым и глупым" бога, который "создал мир, полный несправедливости и горя". В отношении Фрая завели дело о богохульстве, которое закрыли в 2017 году на основании отсутствия оскорбления чьих-либо прав.

Переизбрание президента

Участники референдума поддержали также переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса. За его второй семилетний срок высказались 56 процентов избирателей. Ирландский премьер-министр Лео Варадкар в своем микроблоге в Twitter поздравил действующего главу государства. 77-летний Хиггинс занимает президентский пост с 2011 года.