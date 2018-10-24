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Еврокомиссия отклонила бюджет Италии на 2019 год
22:09 23.10.2018 |
Европейская комиссия во вторник, 23 октября, пошла на беспрецедентный шаг: она отклонила проект госбюджета Италии на 2019 год. Рим "открыто и сознательно" выступил против своих обязательств перед европейскими партнерами, заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
У Италии теперь есть три недели на то, чтобы внести изменения в проект, однако делать этого она не хочет. "Ничего не поменяется, господа спекулянты могут расходиться, обратного пути нет", - заявил в тот же день глава МВД страны Маттео Сальвини, передает агентство Ansa. По мнению Сальвини, Еврокомиссия таким образом "атакует народ", а не правительство. Из кармана у итальянцев "не вытащат ни единого цента", заверил глава МВД.
Неоплаченные предвыборные обещания
В проект бюджета на 2019 год правительство Италии запланировало дефицит в размере 2,4 процента от ВВП. Только таким образом правительственная коалиция из правых радикалов и популистов, по собственному признанию, сможет профинансировать выполнение предвыборных обещаний. Но, по нормам ЕС, дефицит не должен превышать 2 процентов от ВВП страны.
Руководство ЕС считает, что политика нового правительства Италии, решившего отказаться от прежнего курса экономии финансовых средств и консолидации бюджета, угрожает финансовой стабильности в еврозоне и во всем Европейском союзе. Критики римского правительства напоминают, что государственная задолженность Италии уже составляет 2,3 триллиона евро или 130 процентов от ВВП страны. Это второй по величине долговой показатель в еврозоне после Греции.
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