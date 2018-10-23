Финансовые новости
- |
- 23.10.18
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Moody's понизило кредитный рейтинг Италии
08:56 22.10.2018 |
В связи с запланированным правительством в Риме увеличением государственного долга американское агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии до уровня Baa3. По оценке агентства, итальянские государственные облигации находятся лишь на одну ступень выше "мусорного" рейтинга. Понижение рейтинга было обосновано "существенным ослаблением финансовой устойчивости Италии" в связи с планами по увеличению госдолга. По мнению экспертов Moody's, Италия "блокирует структурные экономические и финансовые реформы", что негативно влияет на рост экономики и размер госдолга.
Как следует из проекта бюджета, представленного коалиционным правительством, состоящим из популистского движения "5 звезд" и праворадикальной "Лиги", на 2019 год запланирован дефицит бюджета в размере 2,4 процента. Это ровно в три раза больше, чем было обещано предыдущим правительством. На 2020 и 2021 годы дефицит планируется в размере 2,1 и 1,8 процента соответственно.
Официальный Рим отверг критику в свой адрес и заявил, что планирует придерживаться своих планов. Глава МВД Италии Маттео Сальвини заметил, что страна "не позволит себе быть запуганной кредитными агентствами". "В прошлом они давали возмутительно неправильные оценки, и они ошибаются и в этот раз", - сказал Сальвини. Другое американское рейтинговое агентство, Standard & Poors, обнародует свою оценку в ближайшую пятницу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Ляшко и Тимошенко будут делить «тарифный геноцид»
|S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019
|Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину
|Игра титулов. Зачем Филарет именовал себя Лаврским Священноархимандритом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Шанс на смену власти в Польше: почему результаты местных выборов оказались сенсационными
|Почему парламент Армении отклонил поправки в Избирательный кодекс
|Путин поручил правительству России ввести санкции против физ- и юрлиц Украины
|8 факторов, влияющих на будущее мировой экономики
|Действия Минтранса РФ могут лишить работы российских авиаперевозчиков
|Убийство Хашогги: станет ли Саудовская Аравия страной-изгоем?
Это интересно
|Инвесторы увидели слишком много рисков для «Яндекса» в случае покупки его доли Сбербанком
|Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили
|E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»
|Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850
|Ветка Hyperloop через весь штат Миссури получила положительное технико-экономическое обоснование
|Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор
|Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%