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Разведка США раскрыла Греции планы России по Македонии, прослушав экс-депутата Госдумы
12:07 11.10.2018 |
Американская разведка перехватывала июньские переписки и телефонные звонки экс-депутата Госдумы России, греческого бизнесмена Ивана Саввиди, из которых стало известно о его планах заплатить протестующим и футбольным фанатам за препятствование соглашению об изменении имени Македонии.
Об этом пишет The New York Times.
Перехваты показали, что Саввиди работал российским посредником в планах подорвать соглашение и последующее присоединение Македонии к НАТО, говорится в материале.
"В ответ на это американские чиновники сделали чрезвычайно агрессивный шаг: они передали перехваты правительству премьер-министра Алексиса Ципраса", - отмечается в статье.
Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам. Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что Саввиди финансирует подготовку провокаций в Македонии перед референдумом, а также кампанию дезинформации в СМИ и соцсетях, направленную против изменения названия страны.
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что его репортерам в Македонии стали доступны документы Министерства внутренних дел Македонии, согласно которым Саввиди якобы заплатил около 300 000 евро македонским противникам сделки.
Саввиди опроверг информацию о причастности к финансированию антинатовских протестов в Македонии.
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