Минфин Греции отменил ограничения на снятие наличных в стране

Министерство финансов Греции отменило ограничения на снятие наличных и движение капитала внутри страны.

Ограничения были введены в 2015 году, когда из-за финансового кризиса население начало массово снимать деньги со счетов. В Минфине пояснили, что придерживаются «дорожной карты» по постепенному смягчению ограничений на снятие наличных средств.

«С 1 октября разрешается снятие наличных в учреждениях за рубежом на сумму 5 тыс. евро. Увеличивается с 3 тыс. до 10 тыс. евро сумма, разрешенная для вывоза за рубеж. Банкноты евро и/или иностранной валюты можно вывезти за одну поездку за границу», - сообщила пресс-служба ведомства.

С 40 тыс. до 100 тыс. евро повышена общая сумма ежедневных транзакций, которые можно переводить через отделения греческих банков за рубеж для осуществления предпринимательской деятельности. Также разрешается переводить за границу средства, являющиеся прибылью и дивидендами от иностранного капитала, вложенного в Грецию.