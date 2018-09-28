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Минфин Греции отменил ограничения на снятие наличных в стране
17:24 28.09.2018 |
Министерство финансов Греции отменило ограничения на снятие наличных и движение капитала внутри страны.
Ограничения были введены в 2015 году, когда из-за финансового кризиса население начало массово снимать деньги со счетов. В Минфине пояснили, что придерживаются «дорожной карты» по постепенному смягчению ограничений на снятие наличных средств.
«С 1 октября разрешается снятие наличных в учреждениях за рубежом на сумму 5 тыс. евро. Увеличивается с 3 тыс. до 10 тыс. евро сумма, разрешенная для вывоза за рубеж. Банкноты евро и/или иностранной валюты можно вывезти за одну поездку за границу», - сообщила пресс-служба ведомства.
С 40 тыс. до 100 тыс. евро повышена общая сумма ежедневных транзакций, которые можно переводить через отделения греческих банков за рубеж для осуществления предпринимательской деятельности. Также разрешается переводить за границу средства, являющиеся прибылью и дивидендами от иностранного капитала, вложенного в Грецию.
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