Россия передаст Сирии ЗРК С-300

Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, несмотря на то, что в 2013 году по просьбе Израиля отказалась от поставки этой системы. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в понедельник, 24 сентября.

"Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине", - заявил он, подчеркнув, что данный шаг принимается в ответ на инцидент со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20 в небе над Сирией.

ЗРК способен перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Москва поможет улучшить мониторинг

Шойгу также добавил, что командные пункты соединений и воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии оснастят автоматизированными системами управления. Ранее они поставлялись только российским вооруженным силам. Это позволит обеспечить централизованное управление всеми силами сирийской ПВО и улучшить мониторинг воздушной обстановки.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские истребители F-16 не использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в небе над Сирией как прикрытие и в момент, когда он был сбит, находились в израильском воздушном пространстве.

В российском Минобороны утверждают, что израильские F-16 видели российский самолет, находились в одном районе с ним в течение 10 минут и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО.

Россия пообещала ответить на инцидент

Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии вечером 17 сентября. Москва возложила ответственность за случившееся на израильскую сторону, однако в Израиле вину не признают и обвиняют Сирию. В Армии обороны Израиля заявляют, что сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону операции.

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что Россия не оставит действия Израиля без ответа.