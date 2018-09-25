Финансовые новости
- |
- 25.09.18
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Россия передаст Сирии ЗРК С-300
17:12 24.09.2018 |
Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, несмотря на то, что в 2013 году по просьбе Израиля отказалась от поставки этой системы. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в понедельник, 24 сентября.
"Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине", - заявил он, подчеркнув, что данный шаг принимается в ответ на инцидент со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20 в небе над Сирией.
ЗРК способен перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.
Москва поможет улучшить мониторинг
Шойгу также добавил, что командные пункты соединений и воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии оснастят автоматизированными системами управления. Ранее они поставлялись только российским вооруженным силам. Это позволит обеспечить централизованное управление всеми силами сирийской ПВО и улучшить мониторинг воздушной обстановки.
Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские истребители F-16 не использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в небе над Сирией как прикрытие и в момент, когда он был сбит, находились в израильском воздушном пространстве.
В российском Минобороны утверждают, что израильские F-16 видели российский самолет, находились в одном районе с ним в течение 10 минут и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО.
Россия пообещала ответить на инцидент
Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии вечером 17 сентября. Москва возложила ответственность за случившееся на израильскую сторону, однако в Израиле вину не признают и обвиняют Сирию. В Армии обороны Израиля заявляют, что сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону операции.
Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что Россия не оставит действия Израиля без ответа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,1% и на 2019г до 3% - МЭРТ
|Минюст на техническом уровне запретил регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области
|Катерина Рожкова: Куратор должен иметь возможность в любой момент прийти в банк
|Депутаты хотят переписать Конституцию, чтобы сделать Украину «фермерской»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россия передаст Сирии ЗРК С-300
|Франкфурт принял больше покидающих Лондон из-за Brexit банков, чем Париж
|Конституционный суд Молдавии временно отстранил от власти президента Игоря Додона
|Еще один кантон Швейцарии запретит носить паранджу
|Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией
|Китай отказался от торговых переговоров с США
Это интересно
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь
|Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
|Представлен большой кроссовер Seat
|Peugeot представила ретропрототип e-Legend
|Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом
|В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети
|SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн