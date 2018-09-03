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Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Италии
07:51 03.09.2018 |
Международное агентство Fitch приняло решение сохранить суверенный рейтинг Италии на уровне ВВВ, передает ANSA.
При этом прогноз по рейтингу был пересмотрен в сторону "негативного". Ранее действовал "стабильный" прогноз.
По мнению экспертов Fitch, основной риск для экономики страны составляет внешняя задолженность. Кроме того, негативным фактором являются разногласия внутри правительства. В Fitch сомневаются, что правительство Италии будет в состоянии проработать в нынешнем составе в течение пяти лет. В этой связи не исключены досрочные выборы.
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