Финансовые новости
- |
- 30.08.18
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сирия: напряжение накаляется, США обменялись пламенными заявлениями c РФ
11:01 30.08.2018 |
Сирийский режим переместил военные вертолеты к последнему очагу повстанцев в северо-западном регионе Идлиб.
Об этом пишет CNN со ссылкой на слова двух чиновников Министерства обороны США.
Американцы обеспокоены тем, что в итоге вертолеты могут быть использованы для запуска еще одной химической атаки с использованием заполненных хлором бочковых бомб.
"Я уверяю вас, что Государственный департамент находится в активном общении, в последнее время активно общался с Россией, чтобы привлечь их к предотвращению этого", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис.
Госдепартамент также выразил российскому правительству обеспокоенность по поводу "любого рода эскалации" насилия в Идлибе, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт.
"Мы разделили обеспокоенность, которую мы имеем по поводу любого потенциального наступления, мы разделили эту озабоченность с российским правительством на многих уровнях", - сказала она.
Идлиб, убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступлению. США предостерегли от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки в Идлибе. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, призвала Москву отказаться от новых массовых бомбардировок в регионе.
Однако накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились о подготовке операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил режима президента Башара Асада. Одновременно Лавров призвал Запад не противостоять "антитеррористической операции".
Россия выступает за отмежевание сирийской оппозиции от террористов в Идлибе при одновременном проведении операции против "Фронт ан-Нусра".
Тем временем НАТО подтверждает масштабное наращивание сил российского военно-морского флота в Средиземном море у берегов Сирии. В Минобороны РФ заявляют, что США в это время наращивают на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.
В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.
Статьи по теме:
28.08.18 В непонятной ситуации бомби Сирию. Зачем России ударная эскадра в Средиземноморье
США ввели новые санкции в отношении России. Москва собрала десяток кораблей и отправила к берегам Сирии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война за таможню: почему Гройсман хочет сажать за контрабанду товаров
|Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко
|Размер имеет значение: как Минфин планирует управлять госдолгом
|Продолжающееся давление на гривну обусловлено психологическим фактором ожидания участниками рынка дальнейшей девальвации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп винит Китай в торможении прогресса по Северной Корее
|Сирия: напряжение накаляется, США обменялись пламенными заявлениями c РФ
|В России разрабатывают новую «стройку века» на БАМе
|Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий
|США не исключили санкций против Индии за покупку оружия у РФ
|Нафтогаз добился ареста акций Блю Стрим Пайплайн - оператора газопровода Голубой поток
Это интересно
|Представлен смартфон Oppo Realme 2
|Xiaomi представила умную газовую колонку за $130
|Исследование: блокчейн использует только четверть мировых компаний
|Uber предложит жителям крупнейших городов мира электросамокаты
|Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей
|Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана
|Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро