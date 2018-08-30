Сирия: напряжение накаляется, США обменялись пламенными заявлениями c РФ

Сирийский режим переместил военные вертолеты к последнему очагу повстанцев в северо-западном регионе Идлиб.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова двух чиновников Министерства обороны США.

Американцы обеспокоены тем, что в итоге вертолеты могут быть использованы для запуска еще одной химической атаки с использованием заполненных хлором бочковых бомб.

"Я уверяю вас, что Государственный департамент находится в активном общении, в последнее время активно общался с Россией, чтобы привлечь их к предотвращению этого", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

Госдепартамент также выразил российскому правительству обеспокоенность по поводу "любого рода эскалации" насилия в Идлибе, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт.

"Мы разделили обеспокоенность, которую мы имеем по поводу любого потенциального наступления, мы разделили эту озабоченность с российским правительством на многих уровнях", - сказала она.

Идлиб, убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступлению. США предостерегли от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки в Идлибе. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, призвала Москву отказаться от новых массовых бомбардировок в регионе.

Однако накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились о подготовке операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил режима президента Башара Асада. Одновременно Лавров призвал Запад не противостоять "антитеррористической операции".

Россия выступает за отмежевание сирийской оппозиции от террористов в Идлибе при одновременном проведении операции против "Фронт ан-Нусра".

Тем временем НАТО подтверждает масштабное наращивание сил российского военно-морского флота в Средиземном море у берегов Сирии. В Минобороны РФ заявляют, что США в это время наращивают на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.

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