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Греция успешно завершила программу международной финансовой помощи
15:48 20.08.2018 |
Греция успешно завершила трехлетнюю программу спасения, организованную странами еврозоны, призванную помочь стране справиться с последствиями ее долгового кризиса.
Об этом говорится в заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM).
"Греция успешно завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленную ESM. Это ознаменовало собой конец крупнейшего пакета суверенной помощи в истории, включающего три различные программы. Благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях, Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов", - говорится в заявлении.
Впервые за восемь лет Греция теперь имеет право брать деньги на финансовых рынках.
Европейский механизм стабильности (ESM) в течение трех лет предоставил стране 61,9 млрд евро. Это поддержало усилия греческого правительства по реформированию проблемной экономики страны и рекапитализации ее банков, отмечает ВВС.
Вместе с помощью Международного валютного фонда кредиты, предоставленные Греции с 2010 года, составили более 260 млрд. евро, что является крупнейшим источником финансовой помощи в мировой финансовой истории.
В качестве условия займов греческое правительство было вынуждено ввести ряд непопулярных мер жесткой экономии. В последние годы греческая экономика медленно росла и по-прежнему на 25% меньше, чем в начале кризиса.
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