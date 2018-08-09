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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржевой регулятор США проверит заявление Маска о планах сделать Tesla частной

07:59 09.08.2018 |

Мир, Транспорт

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверит, насколько соответствует законодательству заявления предпринимателя Илона Маска о планах сделать частной возглавляемую им автомобилестроительную компанию Tesla, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Во вторник Маск сообщил в Twitter, что рассматривает вопрос о том, чтобы сделать компанию частной (непубличной) за 420 долларов за акцию.

Как сообщили собеседники издания, комиссию интересует, почему Маск заявил о новом формате компании в личном микроблоге, а не подал заявку в регулирующий орган.

Также сотрудники SEC проверят, соответствует ли заявление Маска правилам о защите прав инвесторов и насколько истинную и достаточную информацию оно содержит.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

По материалам: ПРАЙМ
 

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