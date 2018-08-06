Ольгино против президента Италии: что известно о новой интернет-атаке российской «фабрики троллей»

Виктория Вдовиченко / Европейская правда

В Италии разгорается конфликт вокруг информации о вмешательстве российских "троллей" в знаковые события итальянской политики.

Рим только сейчас начинает понимать, насколько уязвима система информационной безопасности и какие последствия это может иметь.

О манипуляциях в социальных сетях во время выборов 4 марта говорили и раньше. Но теперь речь идет о новом: об участии твит-троллей в скоординированной атаке на главу итальянского государства.

Президента - в отставку

В понедельник после обеда специальный парламентский комитет по вопросам безопасности, осуществляющий надзор за деятельностью секретных служб Италии (обычно его называют аббревиатурой COPASIR), должен заслушать доклад главы Департамента по информации и вопросам безопасности (DIS, одна из трех разведывательных служб Италии).

COPASIR ранее уже обращал внимание разведки на попытки внешнего воздействия через интернет на итальянские выборы, но тогда не хватило доказательств.

Похоже, что на этот раз без серьезного расследования не обойдется.

Интернет-атаки произошли тогда, когда события в Риме в очередной раз пошли не по сценарию.

Италия - парламентская республика, ее президент обычно выполняет церемониальную роль и имеет не много политических рычагов... Но в ночь с 27 на 28 мая глава итальянского государства использовал свои полномочия по полной. Тогда он рассматривал кандидатуры на должности в правительстве и официально отказал "Движению 5 звезд" и "Лиге" согласовать назначение скандально известного политика Паоло Савоны на должность министра экономики.

Как помним, это привело к развалу коалиции, но через несколько дней партии возобновили переговоры, договорились о новом министре экономики, а одиозному Савоне нашли другую должность - министра по делам ЕС. И президент Маттарелла этот раз не стал блокировать его назначение.

Но только сейчас стало известно, что произошло между двумя этими решениями президента.

Сразу после заявлений Маттареллы о том, что он не видит Савону в новом правительстве, в Twitter молниеносно появилось около 400 новых профилей, которые начали предлагать президенту немедленно "уйти в отставку" или содержали оскорбительные сообщения, маркированные хэштегом #MattarellaDimettiti ("Маттарелла - в отставку"). Это происходило на фоне слов Луиджи Ди Майо об импичменте президенту Италии, за которые он потом публично извинялся.

Кроме того, почти 40 тысяч сообщений с требованием отставки Маттареллы направлялось, вероятно, из Санкт-Петербургского офиса "Агентства интернет-исследований", то есть так называемой Ольгинской "фабрики троллей".

Выходит, Ольгино работало на отставку президента Италии?

И хотя юридически будет сложно доказать принадлежность профилей в Twitter к прокремлевскому агентству, данные о задействовании "ольгинцев" уже проверяются итальянскими правоохранительными органами. К тому же часть задействованных профилей уже известна миру - они фигурировали в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.

Действительно ли за атаками на президента Италии стоят российские "тролли"? Этот факт заинтересовал прокуратуру Рима и киберполицию вместе со специальным подразделением по борьбе с терроризмом. На днях будет открыто производство по факту возможных онлайн-атак против главы Итальянской Республики в мае этого года.

"Бред" и его расследование

Новости об этих событиях разделили итальянскую политическую элиту на тех, кто отрицает факт атаки (во главе с представителями "Движения 5 звезд" и "Лиги"), и тех, кто не только считает информацию правдивой, но и начинает понимать "подлинность" победы "Движения" и "Лиги" на нынешних выборах.

Партии уже обменялись "любезностями".

"Бред это все... Я не думаю, что несколько поддельных онлайн-записей что-то изменят", - комментирует Сальвини, лидер "Лиги" и министр внутренних дел Италии в газете Il Foglio.

На это сразу ответил в Twitter лидер Демпартии Маттео Орфини. Он напомнил, что речь идет об официальных доказательствах. "Прокуратура Рима открывает производство по факту онлайн-атак на президента Маттареллу и видит в них российский след", - отметил политик.

Это факты, но министр внутренних дел - который должен обеспечивать законность - назвал их "бредом".

Лидер Демпартии Италии Маттео Орфини

Но вернемся к комитету COPASIR, который присоединяется к расследованию.

Комитет работает для обеих палат парламента и имеет полномочия следить за спецслужбами Италии на предмет "уважения к Конституции и законов Италии исключительно в части, касающейся защиты безопасности государства и его институтов".

COPASIR имеет достаточно широкие полномочия, в частности, право получать копии всех документов, даже секретных, связанных с расследованиями как судебных органов власти, так и спецслужб. Он также контактирует с руководителями всех ведомств во время заседаний межведомственного комитета Италии по вопросам безопасности, где председательствует премьер и принимают участие председатели стратегических министерств: МИД, МВД, министерств обороны, юстиции, экономики и финансов, экономического развития.

Комитет состоит из пяти депутатов нижней палаты и пяти сенаторов в пропорциональном соответствии с парламентскими группами. Исключительное право возглавлять комитет имеет представитель оппозиции. Сейчас это - близкий к экс-премьеру Ренци политик, Лоренцо Гуерини, вступивший в должность в июле этого года.

И если по итогам его работы факт вмешательства будет доказан, Демпартия усилит свои позиции.

Что дальше?

Конечно, подтверждение интернет-атаки на Италию в мае само по себе мало что изменит, но может дать толчок к дальнейшим законотворческим действиям. Демократическая партия хочет максимально использовать этот потенциал.

Отметим, что представители Демпартии не впервые настаивают на расследовании фейков. Похожая инициатива звучала сразу после декабрьского референдума 2016 года, где Ренци потерпел поражение, а затем стала частью избирательной кампании Демпартии.

На этот раз оснований для успеха больше.

В парламент уже подан законопроект от Эмануэле Фьяно, депутата от Демпартии, который занимается вопросами безопасности.

В нем говорится о создании парламентской комиссии, которая должна проверить, кто производил "фейковый" контент, разжигал вражду в соцсетях и создавал основания для дезинформации итальянцев.

Но очевидно, что дело ItaliaGate может иметь серьезные последствия как для самой Италии и итальянцев, так и для всей Европы, которая медленно осознает необходимость защиты информационного поля от кибератак.

В том числе - атак из России.