Оппозиция Италии потребовала расследования вмешательства России в выборы

Представители оппозиционной итальянской Демократической партии требуют учредить парламентскую комиссию для проведения расследования предполагаемого влияния России на ход выборов путем распространения дезинформации.

Об этом пишет Virgilio.

С подобной инициативой выступили депутаты Демократической партии Микеле Анцальди (комитет по культуре) и Кармело Мичели (комитет по вопросам правосудия).

"Итальянский парламент должен срочно дать зеленый свет созданию комиссии по расследованию фейковых новостей. То, что в России создана целая машина с распространения фальшивых новостей, что работает против Демократической партии и в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги", - очень серьезный факт, который подтверждают сведения американских следователей. Итальянцы имеют право знать, манипулировали ли их мнением с помощью механизмов пропаганды РФ", - говорится в их заявлении.

Накануне на американском сайте FiveThirthyEight опубликовали данные о том, что Twitter использовался Москвой для пропаганды в пользу "Движения "5 звезд" и "Лиги", которые в итоге набрали большинство голосов на парламентских выборах 4 марта и впоследствии сформировали коалиционное правительство. Данные сайта опираются на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что РФ повлияла на исход президентских выборов и была связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Представители США, в частности бывший вице-президент Джо Байден, неоднократно заявляли, что Москва якобы пытается вмешиваться в политические процессы в других странах, включая Италию.

Демократы, которые находились у власти в течение пяти лет с 2013 года, проиграли выборы 4 марта и сейчас составляют оппозицию коалиционном правительству "Лиги" и "Движения 5 звезд".

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима антироссийских санкций.

Вице-премьер Сальвини заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и оккупированный Крым. В то же время он не считает себя пророссийским и отвергает подозрения о том, что Россия помогла ему победить на выборах.