Как Китаю удается дружить с тремя заклятыми врагами - Израилем, Ираном и Саудовской Аравией?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Китаю удается дружить с тремя заклятыми врагами - Израилем, Ираном и Саудовской Аравией?

13:51 01.08.2018 |

Мир

 Анхел Бермудес / Би-би-си

Иран, Израиль и Саудовская Аравия почти всегда находятся по разные стороны баррикад в любом дипломатическом диспуте. Но даже эти страны что-то объединяет - например, дружба с Китаем.

Многие десятилетия эти ключевые игроки ближневосточной геополитики относятся друг к другу с подозрением, и их отношения можно определить как нечто среднее между "сложными" и "несуществующими".

Тегеран и Эр-Рияд, главные шиитские и суннитские (соответственно) силы региона, конфликтуют посредством своих союзников - Сирии, Йемена и даже Палестинской автономии. При этом обе страны критикуют Израиль за его роль в ближневосточном конфликте.

В то же время и Израиль, и Саудовская Аравия видят угрозу для себя в проводимой Ираном ядерной программе. Оба государства - союзники Вашингтона, который в свою очередь противостоит Тегерану.

Ни у Ирана, ни у Саудовской Аравии нет дипломатических отношений с Израилем.

Тем не менее, Китай сумел выстроить прочные и действенные отношения со всеми тремя сторонами, и существующая напряженность между ближневосточными партнерами Пекину, похоже, никак не мешает.

Как это удалось? Прежде всего, Китай тщательно продумал стратегию сближения с ближневосточными игроками, что было хорошо видно на примере взаимных государственных визитов последних лет.

Последний визит такого рода состоялся в июне 2018 года, когда иранский лидер Хасан Рухани посетил Китай.

Жизненно важный партнер для Ирана

Отношения между Китаем и Ираном укрепились благодаря Исламской революции 1979 года, после которой Иран оказался в международной изоляции. В годы ирано-иракской войны (она продолжалась с 1980 года по 1988-й) Пекин был важным поставщиков оружия Тегерану.

В нулевых в то время как Вашингтон и Евросоюз расширяли санкции против Ирана, пытаясь остановить его ядерную программу, Китай продолжал торговые отношения с Тегераном, предоставляя стране товары, которые больше неоткуда было получить.

 В июне этого года Си Цзиньпин и президент Ирана Хасан Рухани встретились в Шанхае

Коммерческие отношения продолжились даже после того, как в 2010 году Китай поддержал антииранские санкции ООН. Пекин тоже извлек немало выгоды из этих отношений: кроме импорта иранской нефти, Китай поставлял на иранский рынок свои товары без особой конкуренции.

Географическое расположение Ирана - на перепутье между Ближним Востоком, Азией и Европой - позволил ему стать частью одного из крупнейших современных проектов Китая под названием "Один пояс и один путь". Эта инициатива заключается в создании нового международного торгового коридора и объединяет в себе два проекта - "Экономический пояс Шёлкового пути" и "Морской Шёлковый путь XXI века".

Цель инициативы - стать важным стратегическим пунктом "Нового шелкового пути" и возродить торговые связи между Востоком и Западом. Ожидается, что на осуществление этих планов Китай потратит около 8 триллионов долларов.

Кроме того, отношения Китая и Ирана стали вдвойне важны после того, как Вашингтон вышел из ядерной сделки по Ирану - многостороннего соглашения по иранской ядерной программе, заключенного при Бараке Обаме.

"Вашингтон без колебаний провел расследование в отношении ряда китайских компаний и ввел против них санкции за то, что они ведут бизнес с Ираном. Но большие компании по-прежнему активно работают [в Иране] и еще многие займут место ушедших с рынка западных конкурентов", - написали в журнале Foreign Affairs иранские эксперты Дина Эсфандиари и Ариан Табатабай.

Хайтек и туризм в Израиле

Какая мировая сверхдержава ассоциируется с Израилем? На ум сразу приходят США.

При этом с Китаем Израиль тоже связывают стремительно развивающиеся экономические связи. В ходе прошлогоднего визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Пекин стороны заключили сделки на сумму 25 млрд долларов.

 Визит Нетаньяху в Китай в 2017 году завершился подписанием ряда многомилионных сделок

Тогда Нетаньяху заявил, что на долю Китая приходится треть инвестиций в израильский сектор высоких технологий. Только в 2016 году прямые вложения составили 16 млрд долларов - в основном за счет приобретения акций израильских компаний, которые занимаются высокими технологиями.

Китай также активно поддерживает туристическую индустрию Израиля: в 2017 году в этом государстве побывали более 100 тысяч китайских туристов, что вдвое больше, чем в 2015 году.

Эллиот Абрамс, старший исследователь вашингтонского аналитического центра при Совете по международным отношениям, считает, что Пекин и Тель-Авив поступают прагматично.

"Для Израиля отношения с Китаем еще и своего рода компенсация за бойкот со стороны некоторых других стран", - говорит Абрамс.

Нетаньяху не раз выражал надежду, что экономические связи приведут к более лояльному отношению со стороны Китая на политической арене, однако до сих пор в Совете безопасности ООН Пекин голосовал против резолюций в поддержку Израиля.

 Саудовская Аравия и Китай достигли взаимопонимания по Йемену, но занимают разные позиции в отношении сирийского конфликта.

Больше, чем просто нефть

В марте 2017 года президент Китая Си Цзиньпин принимал у себя короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза. Эта была встреча двух крупнейших в мире экспортеров - товаров и нефти соответственно.

Говорили в основном об ископаемых видах топлива, но по итогам встречи стороны также объявили о достижении экономических и торговых соглашений в таких областях, как космос и возобновляемая энергия.

"Саудовская Аравия убеждена, что цены на нефть не вернуться к отметке в сто с лишним долларов в обозримом будущем, и настал момент подумать о диверсификации активов", - говорит аналитик Давид Уалаалу.

"В то же время Китай очень заинтересован в саудовской нефти и охотно инвестирует в инфраструктуру королевства, увеличивая таким образом свое присутствие на Ближнем Востоке", - считает эксперт.

 Китай постоянно наращивает объемы импорта саудовской нефти

Для Саудовской Аравии Китай - самый крупный торговый партнер, а также второй по объемам импортер саудовской нефти, уступающий только Японии. На политическом уровне страны не всегда согласны друг с другом.

Например, в соответствии с интересами Эр-Рияда Пекин помог правительству Йемена в борьбе против повстанцев-хуситов. Однако с началом гражданской войны в Сирии Китай стал поддерживать режим Башара Асада несмотря на то, что саудовцы считают Асада своим врагом.

Границы успеха

Как же Китаю удалось избежать трудностей в отношениях со всеми тремя странами?

"Китаю всегда удавалось сохранять стабильные отношения со странами Ближнего Востока, не впутываясь в региональные политические и религиозные конфликты, - говорит Эмили Хоуторн, эксперт из американской фирмы геополитического анализа Stratford. - Ему удавалось не занимать ничьих сторон в таком поляризованном регионе".

"Китай дал ясно понять, что он может предложить с точки зрения экономики. Кроме того, партнеры рады вести с ним бизнес, потому что Пекин не насаждает никаких идеологий, в отличие от США, например", - добавляет эксперт.

Также в отличие от Вашингтона Пекин не предлагает свою помощь в обмен на соблюдение прав человека. По словам Хоуторн, у Китая на Ближнем Востоке три главных интереса: энергетическая безопасность, возможности для бизнеса в сфере высоких технологий и вложения в проект "Один пояс и один путь".

 Китай поддержал власти Йемена в угоду Саудовской Аравии. В 2013 году йеменский президент Абд-Раббу Мансур Хади встретился с Си Цзиньпином

"Эти приоритеты и лежат в основе тех отношений, которые Китай выстраивает отдельно с каждой из стран", - говорит Эмили Хоуторн.

По ее мнению, стратегия Пекина до сих пор была очень успешной, но может прийти день, когда его возрастающее присутствие на Ближнем Востоке обернется проблемой.

"Вашингтон будет присматривать за действиями Китая в Израиле и Саудовской Аравии, потому что это представляет для него экономическую угрозу, а также будет рассматривать позицию Пекина по Ирану как откровенный вызов его санкциям", - заключает аналитик.

 

ПО РУБРИКАМ

15:51 ФГВФЛ начнет продавать ипотечные кредиты пулами

15:28 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.08.18

13:56 Доллар дорожает 1 августа после сообщений СМИ о возможном торговом обострении между США и Китаем

12:36 Биржи АТР закрылись 1 августа преимущественно в минусе на торговых опасениях

12:25 Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 26,6% до 642,4 млн гривен в январе-июне

11:34 Приватбанк в Лондоне: Коломойский организовал схему по выводу 2 миллиардов долларов

10:46 Курсы валют по карточным операциям на 01.08.18

10:44 Остатки средств на корсчетах банков 01.08.18

10:07 НБУ продал 31 июля банкам депозитные сертификаты на 27 992 млн гривен

10:01 На межбанке 31 июля объем торгов долларом увеличился на $74,6 млн до $221 млн

07:47 Биржи США закрылись 31 августа в плюсе на фоне отчетов и ожидания новостей от Apple

31.07 Несмотря на проведенный аукцион, на межбанке сохранился спрос на иностранную валюту

31.07 Thomson Reuters запустит платформу для отслеживания крипторынка в режиме онлайн

31.07 Индекс ПФТС в последние торги июля сохранил рост

31.07 Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен

• дальше…

15:24 Цены на нефть падают 1 августа на сигналах роста запасов в США, Brent опустилась до $73,2 за баррель

12:50 «Газпром» почав виведення іноземних активів, - Вітренко

11:19 Автомобильный рынок Украины начал второе полугодие с позитивной динамики

11:08 ОККО и WOG 1 августа повысили цены топлива на 50 коп./л

09:52 Остаток средств на едином казначейском счете в июле сократился на 78,7% до 2 млрд гривен

31.07 Що буде з цінами на газ, або Як МВФ і Кабмін випробовують один одного

31.07 В Украине 31 июля отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты

31.07 В июне долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 1,7% до 35,4 млрд гривен

31.07 Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие

31.07 Нафтогаз привлек PwC для отделения оператора ГТС

• дальше…

13:51 Как Китаю удается дружить с тремя заклятыми врагами - Израилем, Ираном и Саудовской Аравией?

13:19 Аномальная жара в Европе поставила под вопрос долгосрочные перспективы энергоснабжения

10:56 Transparency International сообщила о выплатах RT британским депутатам

09:21 Дорогой гроб для бурятов. Почему россияне похоронили хваленую «Армату»

08:59 Facebook удалил подозрительные аккаунты. Связаны ли они с Россией?

08:33 СМИ: США хотят ввести 25%, а не 10% пошлины на импорт товаров из Китая

08:18 В ЦАР убиты российские журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер»

31.07 Россия поставит в США еще 6 ракетных двигателей РД-180

31.07 Армения начинает сезон посадок: за что арестован экс-президент

31.07 Пентагон намерен развивать технологии искусственного интеллекта в военных целях

31.07 ЕС ввел санкции против ряда российских компаний за строительство моста в аннексированный Крым

31.07 США поддерживают РФ в ВТО в деле блокирования украинского транзита - СМИ

31.07 ВТО подтвердила проигрыш Украины в торговом споре с РФ об ограничении Россией экспорта украинского железнодорожного оборудования

31.07 В чем британские парламентарии в своем докладе обвиняют Россию

31.07 Иран назвал условия встречи руководства страны с Трампом

• дальше…

30.07 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

27.07 Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут

25.07 Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду

25.07 В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

• дальше…

11:25 Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко

08:02 Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца

31.07 Количество судей в Антикоррупционном суде составит 39 человек, - ВСП

31.07 Управляемые бомбы. Как украинская авиация получила возможность с высокой точностью уничтожать «гибридов»

30.07 Два шествия как политический барометр: Церковная Москва окончательно потеряла Киев

30.07 В чем нежданная выгода Банковой от союза Медведчука и Рабиновича

30.07 Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему вопросы у ГПУ

30.07 Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

30.07 Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина

30.07 Медведчук, Рабинович і санкції. Як опоблок заганятимуть під Медведчука

27.07 Как РПЦ играет с Украиной в доброго и злого полицейского

27.07 Суд отменил штраф Коболеву на сумму 7 млрд гривен

27.07 Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»

27.07 МВФ одобрил план Украины по Антикоррупционному суду

26.07 Три абзаца исторической важности: как повлияет на курс США «Крымская декларация»

• дальше…

13:33 Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро

13:25 Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %

31.07 Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально

31.07 Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm

30.07 Google запретил майнинг на Android

27.07 Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры

27.07 Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

27.07 Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

27.07 «Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320

26.07 Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая

26.07 Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф

26.07 Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400

26.07 В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи

26.07 Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class

26.07 Ford: адаптивный круиз-контроль помогает бороться с «фантомными» пробками

• дальше…

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно