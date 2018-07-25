Финансовые новости
- |
- 25.07.18
- |
- 02:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
КНДР приступила к демонтажу ракетного полигона. Ким Чен Ын держит слово?
08:25 24.07.2018 |
Северная Корея, похоже, приступила к частичному демонтажу ракетного полигона на базе космодрома Сохэ на северо-западе страны.
Об этом сообщают из американского аналитического центра 38 North, в распоряжении которого есть спутниковые фотографии, запечатлевшие активность на полигоне.
Таким образом, говорят аналитики, можно считать, что Пхеньян выполняет обещание, данное США в июне этого года в ходе встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
В Пхеньяне утверждают, что космодром Сохэ предназначен для запусков спутников, а также для наземных испытаний ракетных двигателей. Однако в Вашингтоне уверены, что с полигона осуществлялись тестовые запуски баллистических ракет.
В ходе исторической встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали договор, предусматривающий осуществление полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Однако соглашение подверглось критике многих экспертов за отсутствие в нем детально прописанных условий того, когда и как именно Пхеньян намерен начать сворачивать свою ядерную программу.
Ранее в понедельник Дональд Трамп заявил, что очень доволен прогрессом, наметившимся в отношениях США с КНДР. Он подчеркнул, что вот уже девять месяцев, как Пхеньян не проводит ядерных испытаний и не запустил ни одной ракеты.
"Ни одной ракеты не было запущено КНДР за последние 9 месяцев. Ядерных испытаний тоже не было. Япония счастлива, вся Азия счастлива. Но фейк-ньюз сообщают, ни разу ко мне не обратившись (всегда ссылаются на анонимные источники), что я зол, потому что все происходит недостаточно быстро. Неправда, я очень доволен!" - написал в своем "Твиттере" президент США.
Всего в последние годы КНДР осуществила шесть ядерных испытаний, последнее из которых состоялось в сентябре прошлого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нафтогаз сообщил, когда заработает оператор украинской ГТС
|Как «крымская» вода напоила Херсонскую область
|Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства
|Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Венгрия официально выходит из переговоров по миграционному пакту ООН
|Беларусь увеличила срок безвизового пребывания с пяти до 30 дней
|В Китае выделят бизнесу 10 млрд долларов налоговых скидок из-за пошлин США
|Азербайджан отказал Украине в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады Найема (БПП) Саитова
|Макрон на глиняных ногах: чего будет стоить президенту «дело Бенналя»
|КНДР приступила к демонтажу ракетного полигона. Ким Чен Ын держит слово?
Это интересно
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло