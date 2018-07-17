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Израиль ужесточил эмбарго в отношении сектора Газа
15:45 17.07.2018 |
Власти Израиля временно прервали поставки топлива в сектор Газа в связи с непрекращающимися нападениями с территории палестинского анклава, закрыв КПП "Керем-Шалом" - единственный грузовой переход на границе с сектором Газа - для провоза газа и горючего. Решение принято в согласовании с армейским командованием и действует до 22 июля, сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман во вторник, 17 июля.
Только гуманитарные поставки
Гуманитарные поставки, включая медикаменты и продукты питания, будут пропускаться в сектор Газа после утверждения поставок на индивидуальной основе. Кроме того, Израиль вновь сократил зону рыболовства для сектора Газа в акватории Средиземного моря с шести до трех морских миль (в пересчете с более 11 км до менее 6 км).
Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение израильских властей "преступлением против человечности", грозящим "опасными последствиями".
По информации агентства KNA, власти Египта в тот же день закрыли пограничный пункт Рафах. Решение принято по техническим причинам, указывается далее.
Обострение ситуации
За последние сутки палестинцы выпустили из сектора Газа по Израилю почти 200 ракет и мин. Кроме того, боевики продолжают направлять в сторону Израиля воздушные шары с зажигательной смесью и взрывными устройствами, вызывающие крупные пожары на юге страны.
15 июля палестинские группировки в секторе Газа атаковали Израиль, задействовав 100 ракет и минометы, в результате были ранены три человека в городе Сдерот. Израильская армия ответила самыми мощными с 2014 года воздушными ударами по целям движения ХАМАС.
Ситуация в регионе обострилась с конца марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные исламистским движением. При столкновениях протестующих с израильскими военными погибло 140 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля.
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