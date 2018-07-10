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Дома в Англии будут оснащать зарядными устройствами для электромобилей
Новые жилые дома, строящиеся в английских пригородах, должны будут оснащаться устройствами для подзарядки электромобилей. С таким предложением выступило британское правительство в рамках программы мер по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.
Власти также планируют оснащать такими же устройствами опоры уличного освещения в тех местах, где разрешена парковка.
Правительство предполагает ввести полный запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.
Активисты зеленых движений добиваются от правительства более решительных мер в борьбе с климатическими изменениями, угрожая подать в суд за чрезмерную, по их мнению, медлительность в этом вопросе.
Предложения, объявленные в парламенте министром транспорта Крисом Грейлингом, включены в правительственную стратегию по сокращению к 2050 году выбросов парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.
В центре этих предложений находится идея максимально облегчить потребителям процесс зарядки аккумуляторов электромобилей и сделать его более доступным, чем заправку горючим на автозаправочных станциях.
Как заявил министр, предлагаемые меры означают, что к средине столетия Британия обретет одну из самых масштабных в мире сетей заправки автомобилей с нулевыми выбросами парниковых газов.
Споры об эмиссии
Обозреватель Би-би-си по вопросам экологии Роджер Харрабин
Правительственная стратегия "Дорога к нулю" несколько раз откладывалась из-за споров с промышленниками по поводу того, какие именно типы автомобилей будут разрешены к продаже после 2040 года.
Советники правительства по экологическим проблемам утверждают, что выбросы парниковых газов в автомобильном транспорте должны быть сведены к нулю, если Британия намерена осуществить долгосрочные планы по предотвращению глобального потепления.
А это подразумевает, что все новые автомобили, которые будут продаваться в стране, должны будет иметь электротягу от аккумуляторных батарей или топливных элементов на основе водорода.
Однако автопроизводители, которые уже сейчас выпускают гибридные модели автомобилей, например, корпорация Toyota, доказывают, что в современных условиях средняя продолжительность автомобильной поездки недостаточно велика для того, чтобы оправдать создание автомобильной батареи с емкостью, достаточной для пробега 350-400 км.
Видимо, индустрии удалось убедить правительство в том, что гибридные модели автомобилей, в которых двигатель внутреннего сгорания будет использоваться для подзарядки батарей, следует разрешить к продаже и после 2040 года. Этим крайне недовольны энтузиасты из различных организаций по защите окружающей среды, которые утверждают, что программа по сокращению выбросов парниковых газов в отрасли осуществляется слишком медленно.
Активисты из организации "Кампания за лучший транспорт" приветствовали планы властей по расширению сети заправочных пунктов для электромобилей, однако отметили, что в целом правительственная стратегия не отражает угрожающей ситуации.
В своем заявлении организация предлагает запретить продажу всех автомашин с бензиновыми и дизельными двигателями уже к 2030 году, на 10 лет раньше срока, предлагаемого правительством. Она также критикует неразбериху, которая, по ее мнению, существует в вопросе о будущем гибридных автомобилей.
Ранее правительство подтвердило свое согласие с тем, что в новой редакции стратегии гибридным автомобилям будет отведена заметная роль.
За первое полугодие этого года продажи электромобилей на британском рынке новых автомобилей составили всего 5,5%. За тот же период прошлого года они составляли 4,3%.
Различные британские отраслевые институты приходят к выводу, что рост продаж электромобилей тормозится неразвитостью сети надежных и простых в использовании зарядных пунктов.
По этим данным, 8 из 10 британских автовладельцев считают дефицит зарядных пунктов основным фактором, мешающим им принять решение о приобретении электромобиля.
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