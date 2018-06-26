Президент Македонии отказался подписать закон об изменении названия страны

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать закон, утверждающий соглашение об изменении названия бывшей югославской республики, заявив, что он нарушает конституцию.

Иванов заявил, что у него "нет мандата на подписание соглашения".

"Соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости относительно другой страны, т.е. Греции", - говорится в заявлении.

Согласно конституции, в случае ветирования президентом государства закон снова пройдет парламентскую процедуру, а тогда должен быть проголосован абсолютным большинством от общего числа депутатов, то есть получить зеленый свет от по меньшей мере 61 депутата. Соглашение в этом случае снова направляется президенту, который согласно конституции обязан его подписать.

Напомним, парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики. Македонский премьер-министр Зоран Заев заявил, что новое название Македонии - Республика Северная Македония - будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.

Македония стремилась как можно скорее ратифицировать соглашение, чтобы уже на заседании Совета ЕС 25-26 июня получить долгожданное согласие на начало переговоров о вступлении в ЕС.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. За это длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Сразу после достижения соглашения в ЕС и НАТО заявили, что готовы к переговорам о вступлении с Македонией после смены названия.