Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Президент Македонии отказался подписать закон об изменении названия страны
14:43 26.06.2018 |
Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать закон, утверждающий соглашение об изменении названия бывшей югославской республики, заявив, что он нарушает конституцию.
Иванов заявил, что у него "нет мандата на подписание соглашения".
"Соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости относительно другой страны, т.е. Греции", - говорится в заявлении.
Согласно конституции, в случае ветирования президентом государства закон снова пройдет парламентскую процедуру, а тогда должен быть проголосован абсолютным большинством от общего числа депутатов, то есть получить зеленый свет от по меньшей мере 61 депутата. Соглашение в этом случае снова направляется президенту, который согласно конституции обязан его подписать.
Напомним, парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики. Македонский премьер-министр Зоран Заев заявил, что новое название Македонии - Республика Северная Македония - будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.
Македония стремилась как можно скорее ратифицировать соглашение, чтобы уже на заседании Совета ЕС 25-26 июня получить долгожданное согласие на начало переговоров о вступлении в ЕС.
Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. За это длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.
Сразу после достижения соглашения в ЕС и НАТО заявили, что готовы к переговорам о вступлении с Македонией после смены названия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дания может ветировать или отсрочить реализацию "Северного потока-2", - премьер-министр Расмуссен
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Президент Македонии отказался подписать закон об изменении названия страны
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
|Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания постоянно работающих иностранцев
|Дания в течение пяти лет выделит 2,2 млрд грн на поддержку Украины
Это интересно
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов
|Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660
|«Криптовалютный» проект Turcoin стамбульской компании Hipper оказался финансовой пирамидой