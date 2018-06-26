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Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции
07:46 26.06.2018 |
Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в понедельник, 25 июня, повысило долгосрочный кредитный рейтинг Греции до отметки B+ со стабильным прогнозом. Изменения стали реакцией на улучшение ситуации с обслуживанием Афинами суверенного долга, сообщили в пресс-службе компании.
Кроме того, было учтено введение Еврогруппой 22 июня значительных послаблений для Греции по возврату кредитов. Начало их погашения было отложено на 10 лет - до 2033 года. Афинам также выделили 15 миллиардов евро на создание резервного запаса.
Вместе с тем рейтинговое агентство оговорилось, что "государственная и частная задолженность" Греции "продолжает оставаться высокой, а усилия властей по привлечению прямых иностранных инвестиций - слабыми".
Срок действия последней программы помощи Афинам истекает 20 августа. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).
Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В свою очередь правительство Греции провело многочисленные крайне непопулярные реформы. В настоящее время экономика страны вновь растет.
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