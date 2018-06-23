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C 2030 года в Ирландии запретят автомобили с бензиновыми и дизельными ДВС
10:11 23.06.2018 |
Власти Ирландии объявили о намерении запретить на территории страны продажи автомобилей с любыми ДВС, независимо от типа топлива.
Правда, случится это сравнительно нескоро, но после введения запрета Ирландия собирается войти в список самых чистых стран Европы.
О намерениях властей заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. По словам чиновника, такой шаг потребует глубоких изменений в привычной жизни страны и будет невозможен без поддержки общества и отдельных граждан. Пока не известно, коснется ли запрет на продажу и эксплуатацию автомобилей с ДВС машин с гибридными силовыми установками - на подобный шаг в недалеком будущем планирует решиться Великобритания.
Первоначально страна собиралась отказаться от автомобилей с ДВС с 2040 года, однако инициативная группа из мэров нескольких городов страны предложила министру по вопросам экологии Майклу Гоуву ускорить введение запрета на 10 лет, чтобы сделать его более эффективным. То есть, полностью запретить ДВС хотят уже в 2030 году. Впрочем, по предварительным данным, инициатива пока не нашла поддержки у властей.
Аналогичные запреты планируется ввести еще в нескольких странах. И если, к примеру, в Германии власти собираются просто закрыть въезд в центры некоторых городов автомобилям с дизельными моторами (в частности, в Гамбурге и Штутгарте), то в Калифорнии, Индии и некоторых районах Китая власти готовят тот же шаг, что и в Ирландии - полный запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами.
Самой оперативной среди «запретителей» могла стать Норвегия: там ограничения на продажу автомобилей с ДВС собирались ввести уже с 2025 года. Однако, позже от запретительной политики власти страны отказались в пользу иной стратегии - поощрять местных автовладельцев пересаживаться на электромобили и гибриды при помощи разнообразных льгот.
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