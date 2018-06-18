Историческое соглашение о Северной Македонии подписано. Что скажет народ?

В надежде поскорее разрешить давний дипломатический конфликт премьеры и министры иностранных дел Греции и Македонии подписали историческое соглашение о переименовании балканской страны в Северную Македонию.

Спор о названии, разгоревшийся после распада бывшего государства Югославия, 27 лет осложнял отношения между странами и препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз.

Но результат пока не предрешен: новое название должны одобрить парламенты двух стран, а также македонцы на общенациональном референдуме.

Греки возражают против того, чтобы соседняя балканская страна называлась так же, как и греческая историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

Македония же настаивала на этом названии, которое она выбрала после распада бывшего государства Югославия.

В воскресенье на торжественной церемонии на озере Преспа, на границе Греции, Македонии и Албании, министры иностранных дел в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева обнялись, пожали друг другу руки и поставили свои подписи под соглашением.

В субботу премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдержал голосование в парламенте страны о недоверии из-за соглашения о новом названии. Оппозиция обвиняла Ципраса в том, что тот пошел на слишком большие уступки в вопросе о переименовании.

Следующее испытание для политиков - голосование на референдуме в Македонии и одобрение парламентами обеих стран.

Что будет, если президент Македонии наложит вето?

Македонский парламент должен сначала одобрить документ, а затем объявить о проведении референдума в сентябре или октябре.

В случае поддержки соглашения правительство должно внести поправки в конституцию страны, что было основным требованием Греции.

Президент Македонии Георге Иванов на прошлой неделе назвал договор о переименовании антиконституционным и пригрозил не подписывать соглашение.

Согласно конституции страны, президент Македонии имеет право вето при принятии подобных законов, которые после одобрения президента должны быть утверждены парламентом.

Но право это не безгранично.

Если он откажется от подписи, соглашение будет направлено в парламент для вторичной ратификации. Если оно будет одобрено голосованием депутатов, их решение станет обязательным для президента.

Затем соглашение должно быть ратифицировано греческим парламентом, что может также сопровождаться процессуальными сложностями.

Идиллия на озере

Ги Де Лони, корреспондент Би-би-си на Балканах

Церемония напоминала свадебную. Только вместо молодоженов, один из которых соглашался на смену фамилии, речь шла о странах.

Один из присутствовавших отвешивал поклоны и улыбался. Это Мэтью Нимец, выступавший посредником ООН в этом давнем конфликте.

Он назвал политиков выдающимися лидерами с политическим мужеством, кругозором и дипломатическими навыками.

Что означает соглашение?

В соответствии с соглашением, страна, прежде называвшаяся в ООН бывшей Югославской Республикой Македонией, будет отныне называться Северной Македонией или Республикой Северная Македония.

Ее государственным языком будет македонский, а граждане страны будут называться македонцами.

В соответствии с договоренностью Греция снимет свои возражения на вступление переименованной страны в ЕС и НАТО.