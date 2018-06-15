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Греция получит 1 млрд евро от европейских кредиторов
23:21 14.06.2018 |
Европейские кредиторы согласовали очередной финансовый транш для помощи Афинам. В четверг, 14 июня, Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам.
Ранее греческий парламент согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.
После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства.
Пакет в 86 млрд евро
С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 млрд евро будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету.
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