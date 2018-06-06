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Италия поддержит продление санкций против РФ в конце июня – СМИ
08:00 06.06.2018 |
Италия скорее всего не окажет сопротивления продлению экономических санкций против России в конце июня.
Об этом своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
"В вопросе санкций против России можно ожидать на общие выводы на саммите "Группы семи" в Шарлевуа. Похоже, что Италия поддержит продление экономических санкций ЕС в конце июня", - написал он.
Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.
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