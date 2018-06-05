Бывшая секс-работница получила рыцарский титул в Новой Зеландии

Бывшая секс-работница Катрин Хили, которая добилась декриминализации проституции в Новой Зеландии, стала кавалером Ордена Заслуг и получила титул дамы - эквивалент мужского титула "сэр."

62-летняя Хили получила рыцарский титул в понедельник, 4 июня. Он вручается за особые заслуги перед страной или за выдающие достижения в профессиональной деятельности.

"Я была очень удивлена, когда мне сказали, что я стану дамой, - сказала она в интервью Би-би-си. - Я была просто в шоке".

"Еще несколько недель назад я бы считала, что такое невозможно. Это указывает на то, как изменилось общественное мнение, и просто замечательно ощущать такую поддержку", - добавила Хили.

В 1980-е годы Катрин Хили была школьной учительницей, а затем занялась проституцией. По ее словам она была потрясена тем, что у секс-работниц не было никаких прав с точки зрения законодательства. За время работы в школе она привыкла к защите со стороны как профсоюзов, так и закона.

"О нас, молодых секс-работницах, говорили очень неуважительно. Нам надо было добиться того, чтобы нас голос был услышан, и чтобы люди поняли наше положение", - рассказывает Хили.

В 1987 Катрин Хили создала организацию под названием "Новозеландский коллектив проституток" (NZPC), которая выступала в защиту прав секс-работниц.

NZPC принимала участие в разработке текста закона о реформе проституции, принятого в 2003 году, а Хили координировала рабочую группу по написанию проекта реформы. После реформы бордели в Новой Зеландии стали легальным бизнесом. Согласно законодательству, на проституток распространяется обычное трудовое право, а также правила безопасности на рабочем месте.

Катрин Хили говорит, что факт присуждения ей титула дамы очень важен, но работа по защите секс-работников еще не закончена. Этот род деятельности все еще считается постыдным, считает она.

"Я думаю, что остальные страны должны последовать примеру Новой Зеландии. Нельзя отвергать проституток и делать их работу более опасной", - говорит Хили.

Титулы рыцарей и дам в Новой Зеландии утверждаются королевой Елизаветой II на основе рекомендации премьер-министра страны.