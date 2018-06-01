Джузеппе Конте стал новым премьер-министром Италии

Джузеппе Конте принес присягу премьер-министра Италии в присутствии президента Серджо Маттареллы и своего правительства.

Об этом сообщает ANSA.

После Конте присягу также принесли все 18 министров и президент Италии поздравил каждого из них. С момента завершения церемонии правительство получает всю полноту своих полномочий.

Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте

Конте уже второй раз получил мандат на формирование правительства. Впервые попытка провалилась после отказа Маттареллы одобрить в должности министра финансов контраверсионного кандидата - жесткого критика еврозоны Паоло Савону.

Из-за несогласия утвердить министра Конте отказался от поста премьера.

В четверг, 31 мая, после неудачи сформировать технократическое правительство во главе с экс-чиновником МВФ Коттарелли, лидеры итальянских популистских партий "Движение 5 звезд" и "Лига" снова договорились о формировании правительства.

На должность министра финансов предложили компромиссную фигуру - профессора экономики Джованни Триа, который поддерживает членство страны в еврозоне.

Стоит отметить, что неоднозначный Савона таки будет работать в правительстве популистов. Он займет должность министра европейских дел. А бывший министр дел ЕС Энцо Моаверо Миланези станет главой МИД.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини и лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо займут должности вице-премьеров. Сальвини также будет министром внутренних дел, а Ди Майо - министром промышленности.