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Джузеппе Конте стал новым премьер-министром Италии
19:18 01.06.2018 |
Джузеппе Конте принес присягу премьер-министра Италии в присутствии президента Серджо Маттареллы и своего правительства.
Об этом сообщает ANSA.
После Конте присягу также принесли все 18 министров и президент Италии поздравил каждого из них. С момента завершения церемонии правительство получает всю полноту своих полномочий.
Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте
Конте уже второй раз получил мандат на формирование правительства. Впервые попытка провалилась после отказа Маттареллы одобрить в должности министра финансов контраверсионного кандидата - жесткого критика еврозоны Паоло Савону.
Из-за несогласия утвердить министра Конте отказался от поста премьера.
В четверг, 31 мая, после неудачи сформировать технократическое правительство во главе с экс-чиновником МВФ Коттарелли, лидеры итальянских популистских партий "Движение 5 звезд" и "Лига" снова договорились о формировании правительства.
На должность министра финансов предложили компромиссную фигуру - профессора экономики Джованни Триа, который поддерживает членство страны в еврозоне.
Стоит отметить, что неоднозначный Савона таки будет работать в правительстве популистов. Он займет должность министра европейских дел. А бывший министр дел ЕС Энцо Моаверо Миланези станет главой МИД.
Лидер "Лиги" Маттео Сальвини и лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо займут должности вице-премьеров. Сальвини также будет министром внутренних дел, а Ди Майо - министром промышленности.
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