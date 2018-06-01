Итальянские популисты согласовали новый состав правительства

Глава "Лиги" Маттео Сальвини

Итальянская партия евроскептиков "Лига" и популистское "Движение 5 звезд" согласовали новый состав правительства. Об этом в четверг, 31 мая, в совместном заявлении сообщили глава "Лиги" Маттео Сальвини и "Движения 5 звезд" Луиджи ди Майо.

Первый состав правительства отказался утвердить президент страны Серджо Маттарелла из-за того, что министерство экономики в нем должен был возглавить Паоло Савона, известный своей жесткой критикой ЕС и противник мер жесткой экономии. В новом кабинете на пост министра экономики предложен Джованни Триа, профессору экономики в римском университете Тор Вергата. Паоло Савона останется в правительстве, его предлагают назначить на пост министра по делам Европы.

Премьер-министром, как и в первом составе правительства, должен стать 53-летний беспартийный профессор гражданского права Джузеппе Конте. Председатель "Лиги" Маттео Сальвини претендует на пост главы МВД. Луиджи ди Майо намерен стать министром экономического развития или министром труда.

После того, как 27 мая провалилась первая попытка сформировать правительство, президент Италии Маттарелла поручил экономисту Карло Коттарелли создать "правительство технократов", способное управлять страной до новых выборов. Однако Котарелли так и не представил президенту возможный состав нового кабинета министров. В четверг он заявил, что возвращает главе государства мандат на формирование правительства. Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта