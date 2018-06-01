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В парламенте Испании собрали голоса за отставку премьера
22:34 31.05.2018 |
180 депутатов парламента Испании готовы проголосовать за отставку правительства премьер-министра Мариано Рахоя при минимально необходимых 176 голосах.
Об этом сообщает El Pais.
Сегодня в парламенте проходят дебаты об отставке правительства, голосование состоится в пятницу. Отставку инициировала ведущая оппозиционная сила - Социалистическая партия, имеющая 84 депутата.
Социалистов решили поддержать левая партия "Подемос" (67 депутатов), две прокаталонские партии ERC (9) и PDeCat (8), баскские националистические партии PNV (5) и EH Bildu (2), валенсийская "Compromís" (4) и единственный депутат партии "Nueva Canarias" с Канарских островов.
Если парламент отправит Рахоя в отставку, лидер социалистов Педро Санчес немедленно займет его место. Он уже пообещал в случае успеха возобновить диалог с новым каталонским правительством и пойти на уступки по бюджету, которых требует "Подемос".
Однако, Рахой может добровольно уйти в отставку, и тогда его правительство продолжит работать под руководством исполняющего обязанности до назначения нового премьера.
Вопрос выражения недоверия правительству Рахоя в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанному с правящей "Народной партии".
Напомним, 24 мая испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую "Народную партию".
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