Глава Каталонии утвердил новое правительство без заключенных политиков

Глава правительства Каталонии Ким Торра утвердил новый состав регионального правительства автономии и надеется, что этот шаг ускорит отмену центрального управления Мадрида.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Торра во вторник вечером подписал указ о формировании нового кабинета министров, в который не вошли политики, которые находятся в тюрьмах, преследуются судебной системой Испании или бежали за границу.

Ранее Торра включил в состав правительства Жосепа Руля и Жорди Туруля, которые находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа. В правительство также были назначены Луи Пуга и Тони Комин, которые выехали в Бельгию из-за угрозы ареста.

Предварительный состав правительства Торры также критиковали за то, что в нем было всего три женщины. После внесения изменений в каталонском правительстве теперь 8 мужчин и 6 женщин.

Торра надеется, что утверждение нового правительства автономии приведет к отмене статья 155 Конституции, которая ввела прямое правление Мадрида после референдума о независимости Каталонии.

На прошлой неделе правительство Испании не утвердило новое каталонское правительство, что означает продолжение прямого управления Каталонии.

Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии, избежав при этом упоминания о короле и конституции Испании.