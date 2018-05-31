Израиль возводит морские заградительные сооружения на границе с сектором Газа

Израиль начал возводить морские заградительные сооружения на границе с сектором Газа, заявил в воскресенье, 27 мая, в Twitter министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Возведение барьера, который включает в себя три уровня, завершится к концу года, сообщили в министерстве.

По словам Либермана, планируемый барьер помешает проникнуть на территорию Израиля военизированным формированиям палестинцев. Министр указал, что теперь радикальное движение ХАМАС потеряет еще одну стратегическую возможность.

Протесты на границе с Израилем

С 30 марта палестинцы проводят на границе с Израилем многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Израильтяне стянули к сектору Газа значительные подкрепления.

В результате столкновений с израильскими военными с 30 марта были убиты не менее 87 палестинцев, свыше 12 тысяч человек получили ранения. Организаторы протестов заявили, что 29 мая от берегов сектора Газа в море выйдет судно с участниками протестов.