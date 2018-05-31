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Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил гражданство Израиля
08:29 29.05.2018 |
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, столкнувшийся с трудностями при продлении британской визы, стал гражданином Израиля и собирается жить в Тель-Авиве, пишет израильская пресса со ссылкой на МВД страны.
Как сообщает The Times of Israel, министерство внутренних дел подтверждает сообщения о том, что частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона, где Абрамовичу выдали удостоверение личности гражданина. Он станет самым богатым человеком Израиля и будет жить в Тель-Авиве, подчеркивает издание.
Источники Би-би-си в правительстве Израиля подтвердили, что Абрамович прилетел в Израиль около часа дня в понедельник и официально получил гражданство. Однако в настоящее время, по их данным, миллиардер уже покинул страну.
Абрамович получил израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении, который позволяет евреям получать израильское гражданство. Как сообщает израильская пресса, Абрамович подал документы в посольстве Израиля в Москве.
Сообщается также, что он отказался от предлагаемой каждому репатрианту денежной субсидии.
Частный вопрос
Ранее стало известно, что Абрамович, запросивший о продлении своей британской визы, до сих пор не получил ответа от властей Британии.
В окружении самого бизнесмена подчеркивали, что речь не идет об отказе в выдаче визы. Абрамович не в первый раз продлевает визу, но в этот раз произошла задержка, говорили Би-би-си источники в окружении миллиардера.
В понедельник в компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, Би-би-си заявили, что не комментируют личную жизнь бизнесмена. "[Это] частный вопрос", - написал глава пресс-службы Millhouse Джон Манн.
О том, что Абрамович собрался в Израиль для решения вопроса с получением израильского гражданства, 24 мая сообщило агентство Блумберг со ссылкой на израильскую газету "Исраэль Хайом". Издание утверждало, что бизнесмен строит дом в престижном районе Тель-Авива и собирается эмигрировать в Израиль.
Посол Израиля в России Гари Корен на вопрос о возможном переезде Абрамовича, который проводил много времени в Великобритании, в Израиль на прошлой неделе ответил так: "Почему бы нет".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "В Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей".
Туризм и только
Израиль выдает своим гражданам два вида загранпаспортов - лессе-пассе и даркон. Сегодня новые репатрианты сразу получают даркон, который позволяет без визы въезжать в 147 стран мира, в том числе в Великобританию.
Однако, как отметил в разговоре с Русской службой Би-би-си адвокат Эли Гервиц, ни наличие даркона, ни даже наличие визы не является стопроцентной гарантией того, что вас пустят в страну.
"Решение окончательное принимает всегда пограничник. Соглашения между странами, как, например, между Израилем и Англией, о безвизовом въезде для граждан, они являются рамочными и не дают стопроцентной гарантии въезда никакому гражданину ни одной из этих стран", - подчеркнул он.
"Единственная привилегия, которой обладают израильтяне в Англии, на Европейском континенте и еще более чем в 100 странах - это возможность въезжать туда без виз с туристическими целями", - отметил адвокат.
Учиться или работать без специального разрешения израильтяне в Британии не могут. Находиться на территории королевства обладатель даркона может в течение 90 дней из каждых 180-ти.
Удостоверение гражданина Израиля - это еще не загранпаспорт, заметил Гервиц. Получил ли Абрамович даркон, пока неясно.
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