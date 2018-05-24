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Правительство Италии сформирует беспартийный юрист
23:16 23.05.2018 |
Президент Италии Серджо Маттарелла дал зеленый свет формированию популистской правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и правой партии "Лига". Глава государства вечером в среду, 23 мая, поручил беспартийному юристу Джузеппе Конте сформировать новое правительство, сообщила канцелярия президента.
Ранее Маттарелла провел полуторачасовые переговоры с кандидатом в премьер-министры от "Движения "5 звезд" Луиджи ди Майо и федеральным секретарем "Лиги" Маттео Сальвини. Джузеппе Конте после одобрения его кандидатуры президентом объявил, что его правительство будет проводить уверенную внешнюю политику. 53-летний юрист сказал, что он желает утвердить "место Италии в Европе и во всем мире".
Отсутствие опыта госслужбы
Еще до встречи Конте и Маттареллы, итальянские СМИ сообщали, что у главы государства есть сомнения по поводу кандидатуры юриста, поскольку тот еще никогда не занимал государственных постов. Ди Майо и Сальвини предложили кандидатуру Конте 21 мая в качестве компромисса, после того как не смогли договориться друг с другом о выдвижении кого-то из них. Если бы президент отказался одобрить предложенную кандидатуру, то в Италии пришлось бы объявлять досрочные выборы.
Президент также обеспокоен отношением будущей правительственной коалиции к обязательствам перед Европой. И "Движение "5 звезд", и партия "Лига" обещают положить конец политике жесткой экономии, снизить налоги и резко увеличить ассигнования на социальные нужды.
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