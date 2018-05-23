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Израиль заявил о первом боевом применении истребителя F-35
19:47 22.05.2018 |
Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом применении в боевой операции американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35.
Израильские ВВС продемонстрировали фотографии самолетов в небе над столицей Ливана Бейрутом и сообщили, что истребители "нанесли два авиаудара на двух разных фронтах". Точное место атак и их результаты не называются.
"Как вы знаете, мы только что победили на "Евровидении" с песней Toy ("Игрушка"). Что ж, самолеты F-35 - это не игрушка", - сказал командующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.
Ранее израильская авиация нанесла несколько ударов по территории Сирии.
Израиль первым из государств импортировал из США новейший одноместный истребитель F-35. На сегодняшний день Израиль заказал 50 самолетов, но может расширить заказ до 75-ти.
В Израиле F-35 известны под еврейским именем "Адир" ("Могучие").
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Том Бейтман, заявления Израиля о том, что он впервые использовал этот истребитель в бою - еще до американцев, - говорят о желании продемонстрировать военную мощь на фоне растущей угрозы со стороны Ирана.
Израиль заявляет, что его недавние авиаудары в Сирии были нацелены против иранских военных объектов и стали ответом на ракетные обстрелы израильских позиций на Голанских высотах.
В Сирии воюют несколько сотен иранских кадровых военных, которых Тегеран называет военными советниками сирийской армии. Иран также направил тысячи бойцов-добровольцев в поддержку сирийских правительственных сил.
США предоставили Израилю больше военной помощи, чем любая другая страна в мире (порядка 4 млрд долларов в год), а законы США о торговле оружием требуют их поставок на Ближний Восток в таком объеме, чтобы Израиль всегда имел военное превосходство в регионе.
Ранее поступали сообщения о том, что на F-35 уже использовался израильскими ВВС в боевых условиях - предположительно, в январе прошлого года.
"Стелс" в ущерб маневренности
Истребитель F-35 создавался в рамках одной из самых дорогих в мире оборонных программ и подвергался критике как за дороговизну, так и за боевую эффективность.
В декабре 2016 года, сразу после победы на президентских выборах, Дональд Трамп резко раскритиковал новые истребители из-за их высокой стоимости, которая достигает 100 млн долларов за одну единицу техники.
После этого министру обороны США Джеймсу Мэттису пришлось выступить в защиту оборонной программы по созданию новых самолетов.
Программа по разработке истребителей F-35 рассчитана до 2070 года, а ее общая стоимость оценивается в 1,5 трлн долларов.
Ряд экспертов утверждает, что F-35 не хватает маневренности, из-за чего он не может противостоять в бою истребителям F-16. Сообщалось также о проблемах с обзором из кабины пилотов.
Аналитики отмечали, что создатели самолета делали упор на стелс-технологии, в результате чего была несколько снижена боевая эффективность истребителя.
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