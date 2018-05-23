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Новое правительство Италии - повод для беспокойства в ЕС
19:34 22.05.2018 |
После напряженных переговоров, длившихся без малого 80 дней, итальянское "Движение "5 звезд" и правопопулистская партия "Лига" наконец-то смогли согласовать правительственную программу и договориться о кандидатуре нового премьера. Кабинет министров, по всей видимости, возглавит Джузеппе Конте - новая фигура в итальянской политике. Обе партии представили его кандидатуру президенту Италии Серджо Маттарелле, о чем сообщил на официальном интернет-сайте "Движения "5 звезд" его лидер Луиджи Ди Майо. Теперь глава государства должен поручить Конте сформировать будущее правительство.
Джузеппе Конте до сих пор не принимал активного участия в политике страны. 54-летний юрист, профессор юриспруденции Флорентийского университета не принадлежит ни к одной из политических партий, однако его политические взгляды близки "Движению "5 звезд". Четыре года назад он впервые выразил свое отношение к этому политическому объединению, назвав его "замечательной, невероятной политической лабораторией".
Федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини и лидер Движения "5 звезд" Ди Майо также претендовали на пост главы нового правительства, но были вынуждены пожертвовать премьерскими амбициями ради достижения компромисса между своими партиями. По данным итальянских СМИ, в новом правительстве Сальвини, по всей вероятности, возглавит министерство внутренних дел, в то время как для Ди Майо предусмотрена должность главы министерства экономического развития.
Новое правительство Италии вызывает опасения в ЕС
За процессом формирования итальянского кабинета министров с обеспокоенностью наблюдают в Евросоюзе: популистское и антисистемное "Движение "5 звезд" и правую "Лигу", чьи политические платформы ранее казались несовместимыми, объединяет критическое отношение к ЕС.
В первоначальном проекте коалиционного соглашения, детали которого просочились в итальянскую прессу, шла речь о возможности выхода Италии из Евросоюза, отказа от общеевропейского Пакта стабильности и роста и списания с Италии задолженности перед Европейским центральным банком в размере 250 млрд евро. Впрочем, эти и другие наиболее радикальные пункты из окончательного варианта документа были удалены. Но в Брюсселе опасаются, что Италия может стать источником проблем, подобных тем, которые были в Греции, - при этом гораздо большего масштаба.
Угроза очередного кризиса еврозоны
Размер государственного долга Италии составляет 130 процентов ВВП - после Греции это второй по величине госдолг среди стран ЕС. Однако в абсолютном выражении Италия находится на первом месте среди должников Евросоюза, поскольку она является третьей по величине экономикой в еврозоне.
Новая правительственная программа Италии предполагает полный отказ от предыдущего курса жесткой экономии и, следовательно, от соблюдения Маастрихтских критериев, устанавливающих предел госдолга и госдефицита. Она, в частности, предусматривает пересмотр бюджетных правил ЕС, увеличение государственных расходов, установление фиксированной ставки налога в размере 15 процентов для физических лиц и фирм, базовый доход для бедных в 780 евро и отказ от непопулярной пенсионной реформы.
В соответствии с расчетами бывшего руководителя Департамента по бюджетным вопросам МВФ Карло Коттарелли, реализация этой программы может обойтись стране в 126 млрд евро в год. Итальянские СМИ уже окрестили коалиционное соглашение "Книгой фантазий", а экономические эксперты и европейские политики опасаются, что планы нового итальянского правительства могут создать предпосылки для очередного кризиса в еврозоне. Внешнеполитическая часть коалиционного соглашения, среди прочего, предусматривает ускоренную процедуру депортации нелегальных мигрантов и ослабление экономических санкций в отношении к России.
"Сигнал недовольства политикой ЕС и ФРГ"
"Коалиция в Италии продемонстрировала, насколько одинаковы позиции у представителей крайних политических флангов. Все они враждебны Европе", - заявил в интервью DW внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour).
По его словам, новое итальянское правительство станет серьезным вызовом для Евросоюза. "Впрочем, они довольно быстро осознают, что не смогут выполнить многие предвыборные обещания без помощи ЕС", - добавил Нурипур.
Эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), в настоящее время находящийся в Италии, по просьбе DW проанализировал царящие там настроения. По его словам, многие итальянцы видят в новом правительстве оплеуху Брюсселю и Берлину.
Новое итальянское правительство ни в коем случае не должно почувствовать себя изолированным от Евросоюза, предупреждает Кизеветтер: необходимо тесно сотрудничать с ним и проверить на "соответствие европейским вызовам и задачам".
Борьба с "истеблишментом" и нелюбовь к мигрантам
"Движение "5 звезд" выиграло парламентские выборы в Италии, набрав 32 процента голосов избирателей. Эта популистская партия была основана в октябре 2009 года итальянским актером-комиком Джузеппе Грилло.
К своим политическим задачам она относит борьбу с мерами жесткой экономии, налогами, коррупцией, атомной энергетикой, евро и частично выступает против ЕС и европейской интеграции.
Партия правых евроскептиков "Лига" по результатам выборов стала второй политической силой в стране. Ее лидер Маттео Сальвини в течение пяти последних лет "использовал антиевропейскую и антиглобалистскую риторику для того, чтобы заручиться поддержкой электората, разочарованного европейской миграционной политикой", пишет The New York Times. Рейтинг "Лиги" существенно вырос за время европейского миграционного кризиса.
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