​Bloomberg узнало о планах Китая отказаться от ограничений рождаемости

Власти Китая намерены снять все ограничения на количество детей, которые могут быть у одной семьи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, китайское правительство уже заказало исследование, которое позволило бы выяснить, какие последствия будет иметь отмена ограничений рождаемости. Ожидается, что решение о снятии ограничений может быть принято в конце 2018 - начале 2019 года.

Отмечается, что отмена ограничений позволит Китаю снять обвинения в свой адрес относительно нарушений прав человека.

"В Китае уже слишком поздно снимать ограничения на рождение, но это лучше, чем никогда. Сокращение пределов рождаемости мало повлияет на тенденцию снижения рождаемости в Китае", - сказал бывший начальник отдела Национальной комиссии по планированию семьи Чэнь Цзянь.