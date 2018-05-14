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С Берлускони снят запрет на занятие госдолжностей
08:10 14.05.2018 |
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь может претендовать на государственные должности. Как следует из решения суда в Милане, обнародованного в субботу, 12 мая, соответствующий шестилетний запрет, введенный в отношении Берлускони, сокращен на один год. В 2013 году ныне 81-летний политик был осужден за налоговые махинации, что привело к тому, что им было потеряно кресло в верхней палате итальянского парламента. Теперь он может вновь баллотироваться.
Решение суда, однако, может не сказаться на политической карьере Берлускони, который возглавляет партию "Вперед, Италия". В среду он заявил, что не будет препятствовать коалиции своей партнерской партии правого толка "Лига" и популистского движения "5 звезд". Союз "Вперед, Италия" и "Лиги" на мартовских парламентских выборах в стране стал победителем. "5 звезд" показала лучший результат среди партий, шедших на выборы по отдельности, однако отклонила сотрудничество с Берлускони.
Правительственная коалиция при участии "5 звезд" и "Лиги" может быть создана до понедельника. В случае провала переговоров в Италии могут быть объявлены новые выборы. Сильвио Берлускони при желании сможет в них принять участие.
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