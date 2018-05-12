Иранский аятолла пригрозил уничтожить израильские города

Иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Предстоятель Тегеранской общепятничной молитвы сделал это заявление 11 мая в ходе пятничного богослужения, транслировавшегося по иранскому государственному телевидению. Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

Накануне Израиль заявил, что он провел операцию, в результате которой была уничтожена почти вся иранская военная инфраструктура в Сирии. Ранее бойцы Корпуса стражей исламской революции, по словам Израиля, обстреляли ракетами с территории Сирии израильские военные базы на аннексированных Израилем у Сирии Голанских высотах.

Реакция Ирана на военную операцию Израиля

Тегеран в пятницу, 1 мая, опроверг причастность Ирана к обстрелу израильских баз на Голанских высотах. "Израиль использует выдуманные и беспочвенные обвинения для оправдания нападений на сирийские цели", - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми. Он также раскритиковал реакцию Запада на действия Израиля. "Такие реакции лишь дают сионистскому режиму зеленый свет на дальнейшую агрессию, которая сделает регион еще более нестабильным", - пояснил он.

С аналогичным заявлением 10 мая выступил глава комитета иранского меджлиса по вопросам безопасности Мохаммад Нобандегани. "Это очередная ложь сионистского режима в целях пропаганды против Ирана", - утверждал он и добавил, что у Ирана нет военных баз в Сирии, а есть лишь военные советники.