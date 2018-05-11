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Налоговая Израиля объявила охоту на биткоин-трейдеров
17:32 11.05.2018 |
Израильские налоговики через соцсети выявляют криптовалютных трейдеров, не платящих подоходный налог.
Заподозренным в уклонении от уплаты ведомство рассылает соответствующие уведомления.
Представители налоговой требуют раскрыть информацию о транзакциях, счетах и кошельках, которыми владеют нарушители. Также уклонистам необходимо сообщить, занимаются ли они майнингом. Предварительно, в отношении некоторых подозреваемых уже составлены протоколы, хотя никаких фактических доказательств у ведомства нет.
Как именно ведется мониторинг не уточняется, однако предполагается, что персональные данные торговцев биткоинами налоговики получают от банков, которые весьма враждебно относятся к криптовалютным транзакциям.
Напомним, налоговая служба Израиля признала биткоин активом. Согласно действующему в стране законодательству, тем, кто осуществляет операции с криптовалютой необходимо уплачивать налог на прирост капитала в размере 25%, с юридических лиц взимается НДС в размере 17%.
Примечательно, что при этом ЦБ Израиля до сих пор не признал биткоин валютой и вообще законным платежным средством.
Напомним, министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты - "электронного шекеля" - в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке".
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