Экономика у правых, МИД у популистов: Италия ищет выход из политического кризиса

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Экономика у правых, МИД у популистов: Италия ищет выход из политического кризиса

15:47 11.05.2018 |

Мир

 Виктория Вдовиченко, Европейская правда

Коалиционные переговоры в Италии уже стали рекордными по продолжительности договоренностей и по количеству назначенных, а затем сорванных "крайних сроков" для переговоров.

Сами итальянцы шутят, что в процессе построения "Третьей республики" Италия перевоплощается в послевоенную "Первую".

Но есть основания рассчитывать, что уже в ближайшее время ситуация исправится. Скорее всего, правительство образуют две евроскептические партии: популисты из "Движения 5 звезд" и крайне правая "Лига". Их лидеры публично объявили, что договариваются уже о конкретных кандидатурах чиновников. А корифей итальянской политики Сильвио Берлускони наконец смирился с тем, что правительство образуют без его команды, и пообещал, что не будет мешать бывшим коллегам по правому блоку.

Персональный состав правительства - если его в конце концов согласуют - объявят на следующей неделе. И пока все соглашаются, что этот раунд должен быть последним: в случае неудачи Италии придется готовиться к новым выборам.

Бег по кругу

Уже больше двух месяцев новый парламент Италии пытается договориться о коалиции и правительстве.

На начало мая "коалициада" в очередной раз зашла в тупик. Партийцы перебрали все варианты коалиции - безуспешно (подробнее о переговорах мы писали в статье "Коалиция всех против всех: парламент Италии выбирает между правительством и перевыборами").

В конце концов, к концу апреля, появилась новая договоренность: "Лига" якобы согласилась на временное объединение с "Движением 5 звезд", чтобы вместе создать техническое правительство, изменить избирательное законодательство и пойти на новые выборы, которые должны состояться уже 8 июля. Но и эта договоренность впоследствии была нарушена: правые неожиданно сообщили, что не хотят идти на новые выборы так быстро.

В ответ "Движение" заявило, что возобновляет избирательную кампанию и не собирается ни с кем договариваться. Хотя к тому времени представители "5 звезд" настаивали, что выборы должны состояться только после изменения закона о выборах, ведь нынешний для них - не выгоден...

Таким образом, тупик в переговорах оказался одинаково проигрышным для всех.

Президент Италии Серджо Маттарелла (по конституции именно он имеет право объявлять новые выборы) также не скрывал своей склонности к назначению нового правительства, хотя бы "технического".

Потому что нынешняя "подвешенная" ситуация уже скоро может ударить по Италии в целом - и Брюссель об этом публично предупредил.

Хотя не для всех итальянских партий сигналы из Брюсселя являются аргументом. Обе ключевые политические силы, победившие на прошлых выборах, известны как евроскептики. В частности, лидер "Лиги" Маттео Сальвини уже красноречиво заявил: мол, он не желает "задабривать евробюрократов" и назначать должностных лиц для управления Италией "по факсу из Брюсселя".

Фактор Европы

В том, что президент Маттарелла предпочел бы скорее увидеть новое полномочное правительство, есть резон.

Уже 28 июня на саммите ЕС главы государств и правительств говорить о будущем бюджете Евросоюза на период 2020-2027 годов. Будет идти речь о рекомендациях конкретным странам (их перечень определит Европейская комиссия), которые должны более эффективно работать над своими финансовыми и макроэкономическими показателями.

Впоследствии, в июле, рекомендации Еврокомиссии будут утверждены министрами финансов государств-членов ЕС. Чтобы эффективно отстоять позицию Рима на этих встречах, Италии нужно правительство.

Полноценное, а не временное.

К слову, стоит вспомнить о наследии предыдущих правительств Италии, чтобы понять, в каком состоянии находится страна.

На первый взгляд, Италия за последний год понемногу улучшает свои экономические показатели: уровень безработицы уменьшился (с 11,2% в 2017 году до 10,8% - в 2018-м). Но уровень роста ВВП хоть и положительный, однако остается на низком уровне - 1,3%.

Но есть и более глубокие проблемы.

Еще в 2016 году правительство Ренци должно было ввести повышение НДС. Это решение несколько раз откладывалось; действующий глава правительства Паоло Джентилони снова отсрочил его до 2019 года.

В прошлом году очередная отсрочка помогла Италии сохранить темпы экономического роста, но в то же время из-за этого дефицит бюджета составляет 2,3%. Нежелание увеличивать НДС повлияет и на показатели нынешнего года (ведь из-за поиска дополнительных средств Италии для покрытия дефицита пришлось оплатить еще 15 млрд евро). И это при том, что государственный долг уже составляет 133,7% ВВП.

Еврокомиссия еще в 2016 году предупреждала, что игры с бюджетным дефицитом негативно скажутся на итальянской экономике, но страна тогда готовилась к референдуму. А дальше пошли выборы.

Заниматься делами финансовыми было некому.

В поисках коалиции

После очередного неудачного раунда переговоров 8-9 мая президент Италии дал еще 48 часов для формирования политического правительства. Теперь речь идет о "политическом", а не о "техническом" кабинете.

Переломным стало 9 мая, когда Сильвио Берлускони публично заявил, что "снимает вето" на переговоры о коалиции между "Лигой" и "Движением 5 звезд", без участия его политической силы. Можно спорить, была ли у Сильвио юридическая возможность ветировать эти переговоры, но теперь даже политических препятствий для союза популистов и правых стало меньше.

Многие источники говорят, что и на самого Берлускони оказывали давление для того, чтобы он вышел с таким заявлением. До сих пор точно не известно, что стояло за этим решением - вряд ли мы скоро узнаем истинную цену политических договоренностей в Италии.

Но главное - то, что лидеры "Движения 5 звезд" и "Лиги" уже не вспоминают, как недавно обменивались взаимными обвинениями.

В парламенте невероятно быстро забыли все скандалы. В штабах закипела работа по определению совместной программы и кандидатур. Лидеры "Лиги" и "Движения 5 звезд" уже провели первый совместный раунд переговоров и определили срок: до понедельника 14 мая они должны сформировать перечень имен и должностей в следующем правительстве.

"Движение 5 звезд" предпочитает видеть своих представителей в Министерстве иностранных дел и Министерстве труда, "Лига" претендует на позиции в Минэкономразвития, глава которого является вторым человеком после премьера в Италии. Но остается вопрос: действительно ли среди членов нового правительства не будет соратников Сильвио Берлускони.

И будет ли это правительство вообще.

Потому что пока можно сказать, что политический ребус по-итальянски еще не разгадан.
 

ПО РУБРИКАМ

16:54 Депозитные ставки для физлиц 11.05.18

16:52 Долларовый индекс ICE завершает неделю снижением на ослаблении ожиданий подъема ставки Федрезервом

16:13 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 11 мая составил 26.1980 грн

12:48 Минфин погасил валютные ОВГЗ на $112 млн

12:33 Биржи АТР 11 мая закрылись разнонаправленно на ожиданиях переговоров США и КНР

11:52 Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г

11:36 Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился в 3,9 раза до 6,1 млрд гривен в 1-м квартале

11:12 Курсы валют по карточным операциям на 11.05.18

10:23 На межбанке 10 мая объем торгов долларом уменьшился на $67,3 млн до $136,5 млн

10:00 Остатки средств на корсчетах банков 11.05.18

09:48 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.05.18

08:13 Стоимость золота 11 мая перешла к снижению после роста накануне

07:49 Индексы США выросли 10 мая на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции

10.05 Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина

10.05 Фондовые индексы Украины после выходного продолжили умеренную восходящую динамику

• дальше…

17:52 Зачем Иванишвили вернулся в грузинскую политику

17:32 Налоговая Израиля объявила охоту на биткоин-трейдеров

15:47 Экономика у правых, МИД у популистов: Италия ищет выход из политического кризиса

15:19 Меркель и Путин намерены сохранить сделку с Ираном без США

15:10 Глава МИД Ирана проведет переговоры в Москве и Брюсселе

14:30 Аахенский формат. Макрон и Меркель заменили Путина Волкером

08:08 Пучдемон решил не баллотироваться в премьеры Каталонии

08:01 В ЕC осудили иранскую ракетную атаку на Голанских высотах

10.05 США расширили санкции против Ирана

10.05 Меркель заверила Иран в приверженности атомной сделке

10.05 Смогут ли украинские инвесторы выбить из России $160 млн за Крым

10.05 Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре

10.05 Орбан в четвертый раз избран премьером Венгрии

10.05 Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву

10.05 Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению

• дальше…

10.05 В центральных частях города запретят наземные парковки

10.05 Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве

08.05 Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу

02.05 Вакантность офисов в Киеве за І квартал сократилась до 10,6% – JLL

02.05 За въезд в Евросоюз украинцам нужно будет заплатить 7 евро

27.04 8 районов Киева отключены от горячего водоснабжения до 1 июня из-за переподписания договоров с "Киевгазом", - КГГА

27.04 В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов

26.04 Сколько зрад в запуске медреестра eHealth

25.04 Глава Департамента информтехнологий КГГА Юрий Назаров: осенью электронный билет для всего транспорта будет запущен

25.04 Разрешение органам местного самоуправления запрещать продажу алкоголя в определенное время суток вступило в силу

24.04 Мининфраструктуры предложило закрыть возможность входа российских судов во внутренние воды страны

24.04 Законодательная “пустышка”: Зачем МЭРТ штрафы за отсутствие регистрации

24.04 "Киевпастранс" намерен повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля

24.04 В Украине хотят провести проверки проживания граждан по “прописке”: нарушителям грозит штраф

23.04 Торговые центры Киева ударились в реконцепцию

• дальше…

14:30 Аахенский формат. Макрон и Меркель заменили Путина Волкером

13:08 У Украины в данный момент нет перспективы членства в ЕС – Мингарелли

10:11 Данилюк за сокращение расходов госбюджета на ГПУ и СБУ при введении налога на выведенный капитал

10.05 Гройсман надеется на принятие закона об Антикоррупционном суде до начала лета

10.05 Майская “теневая война”. Оккупанты готовы бежать из Лозовой, а ВСУ берут новую высоту

10.05 Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против России

08.05 СБУ провела обыски у Петра Симоненко, изъят предмет, похожий на пистолет

07.05 СБУ установила причастность кадровых военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015г, передаст материалы в Международный суд ООН

07.05 Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы

07.05 Обнародован уровень зарплаты нового главы НАПК

07.05 Тука: Украина не может использовать Javelin на линии разграничения

07.05 Первомайский некомплект. Как Пасечник заткнул за пояс Захарченко

05.05 Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае

05.05 Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат

04.05 Луценко заявил, что новый Антикоррупционный суд в Украине может начать работу в начале 2019 года

• дальше…

13:32 Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant

12:26 Госказначейство предупреждает о телефонных мошенниках

12:07 Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро

11:52 Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г

10:43 Британская марка Rolls-Royce представила первый в своей истории кроссовер

10.05 Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика

10.05 IBM запретила своим сотрудникам пользоваться «флешками» и SD-картами

10.05 Смартфон Xiaomi Redmi S2 получил экран HD+ и двойную камеру

10.05 Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению

10.05 Uber показала новый концепт летающего такси

10.05 Представлена самая злая BMW M5: 625 сил и 3,3 секунды до «сотни»

10.05 ZTE объявила о приостановке основных операций из-за американских санкций

10.05 Telegram тестирует сервис по идентификации пользователей для своей блокчейн-платформы TON - газета

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

08.05 Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени

• дальше…

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

20.04 Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

18.04 Зачем начальству искусственный интеллект

18.04 Смех на рабочем месте - признак… чего?

11.04 Повышение, после которого хочется уволиться

04.04 Какие стратегии помогут женщинам в карьере

03.04 Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах

02.04 Вовлеченные сотрудники быстрее выгорают на работе

29.03 Первые 100 дней начальника: как избежать участи волка-одиночки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно