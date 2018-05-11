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Экономика у правых, МИД у популистов: Италия ищет выход из политического кризиса
15:47 11.05.2018 |
Коалиционные переговоры в Италии уже стали рекордными по продолжительности договоренностей и по количеству назначенных, а затем сорванных "крайних сроков" для переговоров.
Сами итальянцы шутят, что в процессе построения "Третьей республики" Италия перевоплощается в послевоенную "Первую".
Но есть основания рассчитывать, что уже в ближайшее время ситуация исправится. Скорее всего, правительство образуют две евроскептические партии: популисты из "Движения 5 звезд" и крайне правая "Лига". Их лидеры публично объявили, что договариваются уже о конкретных кандидатурах чиновников. А корифей итальянской политики Сильвио Берлускони наконец смирился с тем, что правительство образуют без его команды, и пообещал, что не будет мешать бывшим коллегам по правому блоку.
Персональный состав правительства - если его в конце концов согласуют - объявят на следующей неделе. И пока все соглашаются, что этот раунд должен быть последним: в случае неудачи Италии придется готовиться к новым выборам.
Бег по кругу
Уже больше двух месяцев новый парламент Италии пытается договориться о коалиции и правительстве.
На начало мая "коалициада" в очередной раз зашла в тупик. Партийцы перебрали все варианты коалиции - безуспешно (подробнее о переговорах мы писали в статье "Коалиция всех против всех: парламент Италии выбирает между правительством и перевыборами").
В конце концов, к концу апреля, появилась новая договоренность: "Лига" якобы согласилась на временное объединение с "Движением 5 звезд", чтобы вместе создать техническое правительство, изменить избирательное законодательство и пойти на новые выборы, которые должны состояться уже 8 июля. Но и эта договоренность впоследствии была нарушена: правые неожиданно сообщили, что не хотят идти на новые выборы так быстро.
В ответ "Движение" заявило, что возобновляет избирательную кампанию и не собирается ни с кем договариваться. Хотя к тому времени представители "5 звезд" настаивали, что выборы должны состояться только после изменения закона о выборах, ведь нынешний для них - не выгоден...
Таким образом, тупик в переговорах оказался одинаково проигрышным для всех.
Президент Италии Серджо Маттарелла (по конституции именно он имеет право объявлять новые выборы) также не скрывал своей склонности к назначению нового правительства, хотя бы "технического".
Потому что нынешняя "подвешенная" ситуация уже скоро может ударить по Италии в целом - и Брюссель об этом публично предупредил.
Хотя не для всех итальянских партий сигналы из Брюсселя являются аргументом. Обе ключевые политические силы, победившие на прошлых выборах, известны как евроскептики. В частности, лидер "Лиги" Маттео Сальвини уже красноречиво заявил: мол, он не желает "задабривать евробюрократов" и назначать должностных лиц для управления Италией "по факсу из Брюсселя".
Фактор Европы
В том, что президент Маттарелла предпочел бы скорее увидеть новое полномочное правительство, есть резон.
Уже 28 июня на саммите ЕС главы государств и правительств говорить о будущем бюджете Евросоюза на период 2020-2027 годов. Будет идти речь о рекомендациях конкретным странам (их перечень определит Европейская комиссия), которые должны более эффективно работать над своими финансовыми и макроэкономическими показателями.
Впоследствии, в июле, рекомендации Еврокомиссии будут утверждены министрами финансов государств-членов ЕС. Чтобы эффективно отстоять позицию Рима на этих встречах, Италии нужно правительство.
Полноценное, а не временное.
К слову, стоит вспомнить о наследии предыдущих правительств Италии, чтобы понять, в каком состоянии находится страна.
На первый взгляд, Италия за последний год понемногу улучшает свои экономические показатели: уровень безработицы уменьшился (с 11,2% в 2017 году до 10,8% - в 2018-м). Но уровень роста ВВП хоть и положительный, однако остается на низком уровне - 1,3%.
Но есть и более глубокие проблемы.
Еще в 2016 году правительство Ренци должно было ввести повышение НДС. Это решение несколько раз откладывалось; действующий глава правительства Паоло Джентилони снова отсрочил его до 2019 года.
В прошлом году очередная отсрочка помогла Италии сохранить темпы экономического роста, но в то же время из-за этого дефицит бюджета составляет 2,3%. Нежелание увеличивать НДС повлияет и на показатели нынешнего года (ведь из-за поиска дополнительных средств Италии для покрытия дефицита пришлось оплатить еще 15 млрд евро). И это при том, что государственный долг уже составляет 133,7% ВВП.
Еврокомиссия еще в 2016 году предупреждала, что игры с бюджетным дефицитом негативно скажутся на итальянской экономике, но страна тогда готовилась к референдуму. А дальше пошли выборы.
Заниматься делами финансовыми было некому.
В поисках коалиции
После очередного неудачного раунда переговоров 8-9 мая президент Италии дал еще 48 часов для формирования политического правительства. Теперь речь идет о "политическом", а не о "техническом" кабинете.
Переломным стало 9 мая, когда Сильвио Берлускони публично заявил, что "снимает вето" на переговоры о коалиции между "Лигой" и "Движением 5 звезд", без участия его политической силы. Можно спорить, была ли у Сильвио юридическая возможность ветировать эти переговоры, но теперь даже политических препятствий для союза популистов и правых стало меньше.
Многие источники говорят, что и на самого Берлускони оказывали давление для того, чтобы он вышел с таким заявлением. До сих пор точно не известно, что стояло за этим решением - вряд ли мы скоро узнаем истинную цену политических договоренностей в Италии.
Но главное - то, что лидеры "Движения 5 звезд" и "Лиги" уже не вспоминают, как недавно обменивались взаимными обвинениями.
В парламенте невероятно быстро забыли все скандалы. В штабах закипела работа по определению совместной программы и кандидатур. Лидеры "Лиги" и "Движения 5 звезд" уже провели первый совместный раунд переговоров и определили срок: до понедельника 14 мая они должны сформировать перечень имен и должностей в следующем правительстве.
"Движение 5 звезд" предпочитает видеть своих представителей в Министерстве иностранных дел и Министерстве труда, "Лига" претендует на позиции в Минэкономразвития, глава которого является вторым человеком после премьера в Италии. Но остается вопрос: действительно ли среди членов нового правительства не будет соратников Сильвио Берлускони.
И будет ли это правительство вообще.
Потому что пока можно сказать, что политический ребус по-итальянски еще не разгадан.
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