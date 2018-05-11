В ЕC осудили иранскую ракетную атаку на Голанских высотах

Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанских высотах, совершенный иранскими силами с территории Сирии, внушает серьезные опасения, считают в Евросоюзе. В связи с этими событиями верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини напомнила о праве Израиля на самооборону, сообщает в четверг, 10 мая, агентство Reuters.

Ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Он раскритиковал нападение на Израиль, назвав его провокацией.

Первый обстрел с 1973 года

Военное подразделение спецназа иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" 9 мая выпустило по району, контролируемому израильскими военными, около 20 ракет. В ответ израильские ВВС подвергли ударам сирийские военные позиции в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас, расположенные у подножия Голанских высот.

Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война.