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В ЕC осудили иранскую ракетную атаку на Голанских высотах
08:01 11.05.2018 |
Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанских высотах, совершенный иранскими силами с территории Сирии, внушает серьезные опасения, считают в Евросоюзе. В связи с этими событиями верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини напомнила о праве Израиля на самооборону, сообщает в четверг, 10 мая, агентство Reuters.
Ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Он раскритиковал нападение на Израиль, назвав его провокацией.
Первый обстрел с 1973 года
Военное подразделение спецназа иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" 9 мая выпустило по району, контролируемому израильскими военными, около 20 ракет. В ответ израильские ВВС подвергли ударам сирийские военные позиции в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас, расположенные у подножия Голанских высот.
Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война.
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