Израиль ответил на ракетную атаку на Голанских высотах

Израильские самолеты в ночь на четверг, 10 мая, обстреляли ракетами Сирию, ответив на ракетный удар, нанесенный по ряду армейских позиций на Голанских высотах иранскими силами "Аль-Кудс". Израильские ВВС подвергли ударам сирийские военные позиции в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска), расположенных у подножия Голанских высот.

За несколько часов до этого из расположения "Аль-Кудс" по району, контролируемому израильскими военными, было выпущено 20 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", находящейся на Голанах. Военное подразделение спецназа иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" ведет боевые действия в Сирии на стороне правительственных войск.

Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война. "Армия рассматривает этот инцидент как крайне серьезный и продолжает поддерживать готовность к широкому количеству возможных сценариев", - заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Во вторник власти Израиля привели силы ПВО на северной границе страны в состояние повышенной готовности и начали частичный призыв резервистов.