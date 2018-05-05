“Новичок” на службе Земана?

Президент Чехии Милош Земан и действующий премьер Андрей Бабиш (фото из архива)

Внутричешская политическая борьба неожиданно стала частью большого международного скандала. Президент Милош Земан подтвердил заявления российского МИД, что на территории Чехии и вправду испытывалось отравляющее вещество класса "Новичок". Об этом он заявил в эфире "дружественного" президентской канцелярии телеканала Barrandov. Мария Захарова из российского МИДа уже говорит, что это признание подтверждает ложь британских властей. В самой Чехии выступление президента бьет по репутации правительства, ранее безоговорочно поддержавшего англичан против русских.

Что признал Земан?

На территории Чехии в небольших количествах действительно производилось и испытывалось отравляющее химическое вещество типа "Новичок". Затем оно было уничтожено. Об этом рассказал президент Земан. Информацию эту, как он утверждает, он почерпнул из справки, предоставленной по его запросу чешскими спецслужбами.

К отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля это заявление формально никакого отношения не имеет. По данным Земана, в Чехии испытывалось вещество А-230. Бывшего же российского разведчика отравили веществом А-234, то есть ядом, сходным по своим свойствам, но отличающимся по химическому составу.

Не хватило бы для этой химической атаки и того количество вещества, которое тестировалось в Чехии. Земан говорит об очень малых количествах. То есть, очевидно, от 5 до 10 граммов, которых, по словам гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю достаточно для испытаний подобных отравляющих веществ. Для отравления же Скрипаля, как рассказал глава ОЗХО в интервью американской газете The New York Times, могли использовать 50, а может быть и 100 г отравляющего вещества.

Так что формально Милош Земан никак не помог России. В реальности же он не мог не понимать, как будет использовано Кремлем в пропагандистских целях это заявление. Земан в большой политике отнюдь не новичок. Но чешскому президенту, скорее всего, было не до международной репутации страны, ему было важнее надавить на собственное правительство, выставив его компанией лжецов.

Яд для чешского премьера

Наличие "Новичка" на территории Чехии ранее публично отрицали и.о. премьера Андрей Бабиш, и.о. главы МИД Мартин Стропницкий и его коллега из минобороны Карла Шлехтова. Последняя кстати, сразу отреагировала в Twitter на заявление Земана. По словам Шлехтовой, она не может комментировать публичное высказывание президента, потому что располагает только секретной информацией, но может заверить всех, что сейчас на территории Чехии никакого "Новичка" нет.

Таким образом, получается, что возможность испытания отравляющих химических веществ на чешской территории глава Минобороны признает. Значит ли это, что она с коллегами зря с таким жаром старалась опровергнуть заявления российских дипломатов, будто Чехия - одна из стран ЕС, где, как и в России, тоже велись подобные разработки? Под сомнение, при желании, теперь можно поставить даже высылку трех российских дипломатов, поскольку одним из обоснований были именно заявления МИД РФ о возможном чешском происхождении "Новичка".

Все эти предположения, даже если они будут в итоге опровергнуты, бьют по и без того слабой репутации нынешнего чешского правительства.

Зачем это могло понадобиться Милошу Земану? Ну, например, затем, что и.о. премьера Бабиш сейчас ведет переговоры о создании новой правящей коалиции с Социал-демократической партией Чехии, контроля над которой недавно добились соратники президента. После такого удара в спину глава правительства, весьма вероятно, станет посговорчивее. Например, вынужден будет уступить младшим партнерам по коалиции МИД или минобороны, в связи с тем, что эти министры "дискредитировали себя".

Так что есть шанс, что главной в этом скандале является чешская внутриполитическая борьба. Хотя и кремлевская пропаганда не замедлила воспользоваться "набросом" Земана.

Кирпичик в стену кремлевской пропаганды

Уже на следующее утро после выступления Земана представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление чешского президента доказательством лживости британских политиков. "Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче", - написала дипломат на своей страничке в Facebook.

Лучшего подарка для кремлевской пропаганды и не придумаешь. Ну кто, кроме специалистов, будет разбираться в разнице между веществами А-234 и А-230, спорить о том, какое из них можно называть "Новичком"? Тем более после того, как сам чешский президент сказал, что правительство его страны - а значит, скорее всего, и британское - по непонятной ему причине солгало?

Достаточно просто ловко выдернуть пару цитат, что и делают многие российские СМИ - и пропагандистская баталия выиграна. И можно даже не добавлять к этому дикое предположение, что, мол, британские спецслужбы сами себя отравили. Привыкший к конспирологии ум российского читателя сам додумает недостающие фейки.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ.