Испанцы стали богаче итальянцев - МВФ

Испанский ВВП на душу населения в 2017 году по паритету покупательской способности превзошел аналогичный показатель в Италии впервые как минимум с 1998 года, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

По прогнозам МВФ, через пять лет испанский показатель будет на 7% выше итальянского, хотя десять лет назад Италия была впереди на 10%. Более того, эксперты фонда прогнозируют, что к 2023 году Италию обойдут такие страны, как Словакия и Чехия.

"Экономический рост в Испании находится на более позитивной и убедительной траектории, чем в Италии, как минимум с 2011 года, так что этого следовало ожидать", - говорит профессор школы менеджмента при Университете Боккони в Милане Карло-Альберто Карневале Маффе.

Стагнация в итальянской экономике стала одной из главных причин политических противоречий, поскольку итальянцы теряют веру в способность традиционных партий вернуть страну к росту и обеспечить население рабочими местами, пишет Financial Times. Поэтому повышается популярность популистских и оппозиционных политических сил.

Огромный госдолг Италии, в соотношении к ВВП уступающий только греческому, считается одним из основных рисков для еврозоны в целом. По мнению старшего экономиста KBC Ливена Ноппе, такая ситуация сохранится, если итальянское правительство не возьмет курс на структурные реформы.

Вместе с тем Испания с 2015 года увеличивает ВВП быстрее, чем Германия, Франция и Великобритания, однако объем испанской экономики по-прежнему лишь на 2% превышает показатель 2007 года.

По словам экспертов, у Испании есть ряд структурных преимуществ перед Италией, включая более молодое население. Однако страна также более эффективно инвестировала государственные средства, в особенности в инфраструктуру, и продемонстрировала большую открытость к инновациям и иностранным инвестициям.

В конце 1990-х годов Италия, третья по величине экономика еврозоны, опережала Испанию по объему ВВП в два раза, а сейчас - на 50%. По сравнению с 2000 годом итальянская экономика увеличилась лишь незначительно, тогда как основные страны еврозоны выросли на 25%, а Испания продемонстрировала рост на 35%.

