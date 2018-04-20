Финансовые новости
- |
- 20.04.18
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Испанцы стали богаче итальянцев - МВФ
16:05 20.04.2018 |
Испанский ВВП на душу населения в 2017 году по паритету покупательской способности превзошел аналогичный показатель в Италии впервые как минимум с 1998 года, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).
По прогнозам МВФ, через пять лет испанский показатель будет на 7% выше итальянского, хотя десять лет назад Италия была впереди на 10%. Более того, эксперты фонда прогнозируют, что к 2023 году Италию обойдут такие страны, как Словакия и Чехия.
"Экономический рост в Испании находится на более позитивной и убедительной траектории, чем в Италии, как минимум с 2011 года, так что этого следовало ожидать", - говорит профессор школы менеджмента при Университете Боккони в Милане Карло-Альберто Карневале Маффе.
Стагнация в итальянской экономике стала одной из главных причин политических противоречий, поскольку итальянцы теряют веру в способность традиционных партий вернуть страну к росту и обеспечить население рабочими местами, пишет Financial Times. Поэтому повышается популярность популистских и оппозиционных политических сил.
Огромный госдолг Италии, в соотношении к ВВП уступающий только греческому, считается одним из основных рисков для еврозоны в целом. По мнению старшего экономиста KBC Ливена Ноппе, такая ситуация сохранится, если итальянское правительство не возьмет курс на структурные реформы.
Вместе с тем Испания с 2015 года увеличивает ВВП быстрее, чем Германия, Франция и Великобритания, однако объем испанской экономики по-прежнему лишь на 2% превышает показатель 2007 года.
По словам экспертов, у Испании есть ряд структурных преимуществ перед Италией, включая более молодое население. Однако страна также более эффективно инвестировала государственные средства, в особенности в инфраструктуру, и продемонстрировала большую открытость к инновациям и иностранным инвестициям.
В конце 1990-х годов Италия, третья по величине экономика еврозоны, опережала Испанию по объему ВВП в два раза, а сейчас - на 50%. По сравнению с 2000 годом итальянская экономика увеличилась лишь незначительно, тогда как основные страны еврозоны выросли на 25%, а Испания продемонстрировала рост на 35%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
|Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
|НБУ рассчитывает на новые программы с МВФ и ЕС уже с 2020 года - инфляционный отчет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Испанцы стали богаче итальянцев - МВФ
|Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины
|Продуктовый блокчейн. Как в Венесуэле скрестили столичную валюту с карточками на еду
|ЕС отверг предложения Лондона относительно границы с Ирландией – СМИ
|Владислав Иноземцев: “Русал” в этом году национализируют
|ВВС США выделят почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
|В Страсбурге приняли важные рекомендации об ассоциации Украина-ЕС
Это интересно
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств
|Первая коммерческая линия Hyperloop заработает уже через два года
|iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года
|Зачем начальству искусственный интеллект
|Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть “слишком немецким”