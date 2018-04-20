Финансовые новости
- |
- 20.04.18
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕС отверг предложения Лондона относительно границы с Ирландией – СМИ
08:31 20.04.2018 |
Брюссель отверг предложения Лондона, которые помогают избежать жесткой границы в Ирландии.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских дипломатов.
По информации одного из дипломатов, на этой неделе план премьера Британии Терезы Мэй избежать жесткой границы в Северной Ирландии был подвергнут "систематическому и экспертному уничтожению" на встрече между старшими должностными лицами ЕС и Олли Роббинсом, ведущим переговорщиком со стороны Британии.
"Были представлены подробные и экспертные возражения", - заявил источник издания, в котором рассказали детали встречи в Брюсселе.
"Стало ясно, что ни одна из опций Британии относительно таможенного союза не сработает", - добавил собеседник.
Напомним, ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в таможенном союзе после Brexit. Северная Ирландия - единственная часть Великобритании, которая после Brexit будет иметь общую границу с государством-членом ЕС Республикой Ирландия.
В британском правительстве также заявили, что намерены избежать "жесткого границы" после выхода из ЕС.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
|НБУ рассчитывает на новые программы с МВФ и ЕС уже с 2020 года - инфляционный отчет
|С Вилкула и Колесникова могут снять депутатскую неприкосновенность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Продуктовый блокчейн. Как в Венесуэле скрестили столичную валюту с карточками на еду
|ЕС отверг предложения Лондона относительно границы с Ирландией – СМИ
|Владислав Иноземцев: “Русал” в этом году национализируют
|ВВС США выделят почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
|В Страсбурге приняли важные рекомендации об ассоциации Украина-ЕС
|Новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель: что о нем известно?
Это интересно
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств
|Первая коммерческая линия Hyperloop заработает уже через два года
|iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года
|Зачем начальству искусственный интеллект
|Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть “слишком немецким”
|Электрокроссовер Buick проедет без подзарядки 600 километров
|Смех на рабочем месте - признак… чего?