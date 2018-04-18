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Израильский удар по аэродрому в Сирии был согласован с Трампом
09:02 18.04.2018 |
Израильские ВВС разбомбили авиабазу в Сирии 9 апреля с личного согласия президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники в спецслужбах. В результате этого авиаудара был уничтожен новый иранский комплекс ПВО.
Как сообщает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перед тем как отдать соответствующее распоряжение, провел телефонный разговор с Трампом и заручился его негласной поддержкой. Получив добро от Трампа, Нетаньяху отдал приказ о бомбардировке базы в сирийской провинции Хомс, на которую незадолго до этого прибыла иранская батарея ПВО.
По словам собеседников WSJ, иранский комплекс ПВО был уничтожен еще до того, как его успели привести в готовое к применению состояние. Кроме того, израильские самолеты уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами, которые использовали иранцы. Позднее иранское информагентство Fars сообщило, что среди жертв израильского авиаудара были четыре иранских военных советника, всего погибли 14 человек.
11 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что ситуацию обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Путин призвал Израиль воздержаться от действий, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Сирии и еще более дестабилизировать ситуацию в этой стране. В сообщении утверждалось, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
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