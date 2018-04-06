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Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины
09:47 06.04.2018 |
Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров ВТО в связи с планируемым введением Соединенными Штатами пошлин на импорт ряда китайских товаров.
Как говорится в заявлении ВТО, Китай считает указанные пошлины превышающими связанные ставки таможенных тарифов (bound rates) и противоречащими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).
Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО. В течение 60 дней стороны пытаются прийти к взаимному решению, и если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии.
Ранее Соединенные Штаты обнародовали перечень импортируемых из КНР товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины. По словам ведущего экономического советника президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу, власти США планируют провести ряд консультаций с заинтересованными сторонами, включая правительство Китая, в течение последующих 60 дней, и только после этого принять окончательное решение относительно введения пошлин.
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По мнению Соединенных Штатов, такая политика препятствовала возможности владельцев иностранных технологий устанавливать рыночные условия для лицензирования и других контрактов, связанных с технологиями.
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