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США пожаловались на Китай за кражу патентов
10:01 26.03.2018 |
Соединенные Штаты Америки подали на Китай жалобу в ВТО с обвинениями в краже торговых патентов.
Об этом сообщает Reuters.
"Очевидно, что Китай нарушает правила ВТО, отказывая иностранным владельцам патентов, в том числе американским компаниям, в соблюдении основных патентных прав, запрещающие использование китайскими компаниями технологий после окончания лицензионного контракта", - говорится в заявлении США.
"Кроме того, Китай, очевидно, нарушает правила ВТО, устанавливая обязательные неблагоприятные условия контракта, которые дискриминирующие и менее благоприятные для импортируемых иностранных технологий", - добавляется там.
По мнению Соединенных Штатов, такая политика препятствовала возможности владельцев иностранных технологий устанавливать рыночные условия для лицензирования и других контрактов, связанных с технологиями.
Напомним, ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной. Список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Список также включает металлы, используемые в строительстве и промышленности.
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