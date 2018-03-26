США пожаловались на Китай за кражу патентов

Соединенные Штаты Америки подали на Китай жалобу в ВТО с обвинениями в краже торговых патентов.

Об этом сообщает Reuters.

"Очевидно, что Китай нарушает правила ВТО, отказывая иностранным владельцам патентов, в том числе американским компаниям, в соблюдении основных патентных прав, запрещающие использование китайскими компаниями технологий после окончания лицензионного контракта", - говорится в заявлении США.

"Кроме того, Китай, очевидно, нарушает правила ВТО, устанавливая обязательные неблагоприятные условия контракта, которые дискриминирующие и менее благоприятные для импортируемых иностранных технологий", - добавляется там.

По мнению Соединенных Штатов, такая политика препятствовала возможности владельцев иностранных технологий устанавливать рыночные условия для лицензирования и других контрактов, связанных с технологиями.

Напомним, ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной. Список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Список также включает металлы, используемые в строительстве и промышленности.