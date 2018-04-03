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Наследный принц Саудовской Аравии признал право израильтян на собственное государство
07:56 03.04.2018 |
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство. Это высказывание он сделал в интервью американскому журналу Atlanticво вторник, 3 апреля.
"Палестинцы и израильтяне имеют право на то, чтобы обладать собственной землей. Нам нужно заключить мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность и установить нормальные отношения в регионе", - отметил Мухаммед бен Сальман.
Наблюдатели отмечают и ряд других признаков сближения двух стран. Так, в конце марта Саудовская Аравия впервые в истории открыла свое воздушное пространство для пассажирского самолета, выполнявшего рейс в Тель-Авив.
Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль и не поддерживала с ним дипломатические отношения. Агентство Reuters отмечает, что на сближение с Иерусалимом Эр-Рияд подталкивает ухудшение отношений с Ираном.
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